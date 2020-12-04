Вкусный и красивый: судья «Мастер Шеф» поделилась рецептом кокосового торта «Рафаэлло»

Лиза Глинская – популярный повар-кондитер, победительница проекта «Мастер Шеф». Девушка часто радует своих подписчиков рецептами вкусных блюд.

На своем Ютуб канале Лиза опубликовала новое видео, в котором рассказала, как приготовить нежный и невероятный кокосовый торт без лактозы «Рафаэлло».

Рецепт кокосового торта «Рафаэлло»

Ингредиенты:

Кокосовый бисквит на форму диаметром 16 см (20 см/22 см):

150 г яйца (3 шт.) (190 г/210 г)

150 г муки (1 стакан объемом 250 мл без горки) (190 г/210 г)

110 г сахара (0,5 стакана) (140 г/150 г)

30 г кокосовой стружки (40 г/40 г)

4 г разрыхлителя ( 1 ч. л. без горки ) (5 г/6 г)

Кокосовый крем на форму диаметром 16 см (20 см/22 см):

250 мл кокосового молока (1 стакан) (310г/340 г)

150 г кокосового сгущенного молока (0,5 стакана) (190 г/210 г)

300 мл кокосовых сливок (1,2 стакана) (380 г/410 г)

7 г желатина + 35 мл воды (0,5 ст. л. + 2 ст. л.) (9 г/10 г + 45 мл/50 мл)

Приготовление:

Кокосовый бисквит.

Взбейте яйца и сахар до плотной массы. Смешайте муку с разрыхлителем, отправьте в яичную массу, деликатно перемешайте. Добавьте кокосовую стружку, снова перемешайте.

Включите духовку на 165С с конвекцией. Подготовьте форму, вылейте тесто и отправьте выпекаться в разогретую духовку на 35-40 минут.

Дайте бисквиту остыть, срежьте верхушку и снимите форму. Разрежьте бисквит вдоль на три равные части.

Кокосовый крем.

Замочите желатин в воде комнатной температуры, оставьте на 10-15 минут, чтобы он набух.

Смешайте кокосовое молоко и кокосовое сгущенное молоко и прогрейте до парения на среднем огне. Добавьте к молоку желатин, перемешайте.

Перелейте основу для крема в миску, накройте пленкой в контакт, уберите в холодильник на несколько часов, а затем разомните до однородной консистенции. Взбейте кокосовые сливки и соедините с основой, перемешайте.

Соберите торт.

Выложите ацетатную пленку вдоль борта формы диаметром 18 см. Положите на дно формы нижний корж, пропитайте его кокосовым молоком. Сверху смажьте кремом, заполняя пространство в форме между формой и коржом. Уложите таким же образом и промажьте еще 2 коржа.

Уберите торт в холодильник на 4-5 часов.

Снимите форму и пленку с торта. Задекорируйте борта торта до серединки миндальными хлопьями, сверху присыпьте кокосовой стружкой. Выложите сверху на торт конфеты "Рафаэлло".

Приятного аппетита!!!

Ранее, «Телеграф» рассказывал, как приготовить маковые панкейки с ягодами по рецепту Лизы Глинской.