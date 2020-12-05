Идеальная закуска: судья "Мастер Шеф" показала, как приготовить фаршмак (видео)

Судья "Мастер" и украинская телеведущая Татьяна Литвинова, которая ранее рассказала, как приготовить вкусный торт "Наполеон", решила поделиться легким рецептом традиционной одесской закуски.
На YouTube-канале известного кулинара появился ролик, в котором Татьяна показала, как приготовить фаршмак.
"Друзья! Все мы прекрасно знаем это блюдо! Форшмак - блюдо из сельди, относящееся к закускам. Готовится разными способами и подается всегда холодным! Но, как и любое другое блюдо, оно имеет свои тонкости и его надо уметь готовить." - написала кулинарный эксперт.
Время приготовления: до 10 мин
Порции: 4-6
Ингредиенты:
Сельдь малосольная - 200 гр
Яблоко (кислое) - 100 гр
Лук репчатый - 100 гр
Хлеб белый - 50 гр
Масло оливковое - 2 ст.л
Яйцо отварное - 1 шт
Способ приготовления:
Хлеб нужно замочить в оливковом масле, а селедку - в черном чае.
В мясорубку (не блендер!) закидаем сельдь, яблоко, лук, пропитанный хлеб, яйцо. После - размешиваем массу и добавляем 2 ст.л. оливкового масла.
"Подавать фаршмак лучше всего на красивом кусочке хлеба и с перепелиным яичком", - говорит Татьяна Литвинова.
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