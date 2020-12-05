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Идеальная закуска: судья "Мастер Шеф" показала, как приготовить фаршмак (видео)

Идеальная закуска: судья "Мастер Шеф" показала, как приготовить фаршмак (видео)
Обновлено 16:57 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот видео

Судья "Мастер" и украинская телеведущая Татьяна Литвинова, которая ранее рассказала, как приготовить вкусный торт "Наполеон", решила поделиться легким рецептом традиционной одесской закуски.

На YouTube-канале известного кулинара появился ролик, в котором Татьяна показала, как приготовить фаршмак.

"Друзья! Все мы прекрасно знаем это блюдо! Форшмак - блюдо из сельди, относящееся к закускам. Готовится разными способами и подается всегда холодным! Но, как и любое другое блюдо, оно имеет свои тонкости и его надо уметь готовить." - написала кулинарный эксперт.

Время приготовления: до 10 мин

Порции: 4-6

Ингредиенты:

  • Сельдь малосольная - 200 гр

  • Яблоко (кислое) - 100 гр

  • Лук репчатый - 100 гр

  • Хлеб белый - 50 гр

  • Масло оливковое - 2 ст.л

  • Яйцо отварное - 1 шт

Способ приготовления:

Хлеб нужно замочить в оливковом масле, а селедку - в черном чае.

В мясорубку (не блендер!) закидаем сельдь, яблоко, лук, пропитанный хлеб, яйцо. После - размешиваем массу и добавляем 2 ст.л. оливкового масла.

"Подавать фаршмак лучше всего на красивом кусочке хлеба и с перепелиным яичком", - говорит Татьяна Литвинова.

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Рецепты, Татьяна Литвинова.

Автор:

Телеграф
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