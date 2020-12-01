Хрустящая маринованная капуста со свеклой: победительница "Мастер Шеф" поделилась рецептом (видео)

Победительница проекта "Мастер Шеф" Лиза Глинская решила отойти от кондитерских изысканных блюд и десертов, и поделиться рецептом хрустящей маринованной капусты со свеклой.
Ингредиенты:
2,5 кг капусты
1 головка чеснока
500 г свеклы
300 г моркови
2-3 лавровых листа
20 г укропа (небольшой пучок)
20-30 горошин черного перца
1 острый перец (по желанию)
Способ приготовления:
Подготовьте овощи.
1. Очистите и нарежьте кольцами морковь.
2. Очистите и нарежьте тонкими пластинами свеклу.
3. Нарежьте капусту на небольшие части.
4. Очистите чеснок.
5. Сложите овощи слоями в контейнер или другую посуду, в которой будете мариновать.
Маринад:
4 л воды
300 мл уксуса (1,2 стакана объемом 250 мл, 6%)
200 г соли (6,5 ст. л. с горкой). Если любите менее соленое, сократите соль на 20%
100 г сахара (4 ст. л. с горкой)
Приготовьте маринад.
1. Соедините соль, сахар и уксус и залейте кипятком.
2. Перемешайте, чтобы соль и сахар растворились.
Замаринуйте овощи.
1. Залейте овощи горячим маринадом, поставьте сверху груз - чтобы овощи полностью погрузились в маринад.
2. Оставьте капусту мариноваться при комнатной температуре на 5-7 дней.
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