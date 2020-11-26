Специи, овощи и хорошее настроение: Евгений Клопотенко поделился рецептом люля кебаба (видео)

Победитель кулинарного шоу «Мастер Шеф» повар Евгений Клопотенко поделился рецептом люля кебаба с картофельным гарниром, который можно приготовить в духовке.

Главный секрет сочного кебаба – перед приготовлением добавить к фаршу холодную воду.

«Все остальное — специи, овощи и ваше хорошее настроение во время приготовления», — говорит Евгений.

Ингредиенты:

500 г говяжьего фарша

5 картофелин

1 ч. л. молотого кориандра

1 лук

сок 1 лимона

1 томат

2 ч. л. молотой паприки

1 пучок петрушки

50−70 мл холодной воды

По вкусу соль и перец

Приготовление

Фарш смешиваем с молотой паприкой, кориандром и солью. По желанию модно добавить сок половины лимона. После добавить в фарш немного холодной воды и все это хорошо перемешайте.

¼ луковицы нарезаем полукольцами, картофель разрезаем на 4 части и варим 10 минут до полуготовности. После, выкладываем картофель на противень, добавляем паприку, лук.

Формируем из фарша кебабы и выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Запекать нужно при 200 градусах 10 минут на режиме конвекции, а после еще 10 минут на режиме гриля. Если ваша духовка не позволяет этого, то просто запекайте 15−20 минут. В это же время запекайте и картошку.

Готовый кебаб с картофелем выложите на петрушку, по желанию добавьте полукольца лука и томата.

Приятного аппетита!

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