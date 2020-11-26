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Специи, овощи и хорошее настроение: Евгений Клопотенко поделился рецептом люля кебаба (видео)

Специи, овощи и хорошее настроение: Евгений Клопотенко поделился рецептом люля кебаба (видео)
Обновлено 13:16 Сегодня Телеграф

Победитель кулинарного шоу «Мастер Шеф» повар Евгений Клопотенко поделился рецептом люля кебаба с картофельным гарниром, который можно приготовить в духовке.

Главный секрет сочного кебаба – перед приготовлением добавить к фаршу холодную воду. 

«Все остальное — специи, овощи и ваше хорошее настроение во время приготовления», — говорит Евгений.

Ингредиенты:

  • 500 г говяжьего фарша

  • 5 картофелин

  • 1 ч. л. молотого кориандра

  • 1 лук

  • сок 1 лимона

  • 1 томат

  • 2 ч. л. молотой паприки

  • 1 пучок петрушки

  • 50−70 мл холодной воды

  • По вкусу соль и перец

Приготовление

Фарш смешиваем с молотой паприкой, кориандром и солью. По желанию модно добавить сок половины лимона. После добавить в фарш немного холодной воды и все это хорошо перемешайте.

¼ луковицы нарезаем полукольцами, картофель разрезаем на 4 части и варим 10 минут до полуготовности. После, выкладываем картофель на противень, добавляем паприку, лук.

Формируем из фарша кебабы и выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Запекать нужно при 200 градусах 10 минут на режиме конвекции, а после еще 10 минут на режиме гриля. Если ваша духовка не позволяет этого, то просто запекайте 15−20 минут. В это же время запекайте и картошку.

Готовый кебаб с картофелем выложите на петрушку, по желанию добавьте полукольца лука и томата.

Приятного аппетита!

Ранее, «Телеграф» рассказывал, как приготовить 

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Все по теме:

Рецепт, Евгений Клопотенко, Люля кебаб.

Автор:

Телеграф
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