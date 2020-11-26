Специи, овощи и хорошее настроение: Евгений Клопотенко поделился рецептом люля кебаба (видео)

Победитель кулинарного шоу «Мастер Шеф» повар Евгений Клопотенко поделился рецептом люля кебаба с картофельным гарниром, который можно приготовить в духовке.
Главный секрет сочного кебаба – перед приготовлением добавить к фаршу холодную воду.
«Все остальное — специи, овощи и ваше хорошее настроение во время приготовления», — говорит Евгений.
Ингредиенты:
500 г говяжьего фарша
5 картофелин
1 ч. л. молотого кориандра
1 лук
сок 1 лимона
1 томат
2 ч. л. молотой паприки
1 пучок петрушки
50−70 мл холодной воды
По вкусу соль и перец
Приготовление
Фарш смешиваем с молотой паприкой, кориандром и солью. По желанию модно добавить сок половины лимона. После добавить в фарш немного холодной воды и все это хорошо перемешайте.
¼ луковицы нарезаем полукольцами, картофель разрезаем на 4 части и варим 10 минут до полуготовности. После, выкладываем картофель на противень, добавляем паприку, лук.
Формируем из фарша кебабы и выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Запекать нужно при 200 градусах 10 минут на режиме конвекции, а после еще 10 минут на режиме гриля. Если ваша духовка не позволяет этого, то просто запекайте 15−20 минут. В это же время запекайте и картошку.
Готовый кебаб с картофелем выложите на петрушку, по желанию добавьте полукольца лука и томата.
Приятного аппетита!
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