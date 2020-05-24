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"Горько молодым": Потам поведал об отношениях Тины Кароль и Дана Балана (Видео)

"Горько молодым": Потам поведал об отношениях Тины Кароль и Дана Балана (Видео)
17:17 Сегодня Телеграф showdream.org Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:На днях об отношениях звезд высказался их коллега по шоу "Голос країни" Потап.

Уже не первый год поклонники Тины Кароль и Дана Балана подозревают, что из связывают серьезные отношения.

Сами звезды никак не комментируют информацию, но в то же время регулярно подогревают слухи романтичными совместными песнями и не только.

В Instagram-шоу Оли Поляковой "Правда или действие" украинский рэпер и продюсер Потап рассказал, какой тост озвучил бы на свадьбе Тины и Дана.

 
 
 
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Тина Кароль с сыном покорили Говерлу (Видео)

 
 
 
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"Друзья, я никогда не верил в ваш союз! С самого начала я считал, что это продюсерский ход и выдумки фанатов. Но Бог его знает, черт вас попутал или это правда любовь. Как бы там ни было, Тиночка и Дан, желаю вам счастья и горько молодым", — произнес Потап.

 
 
 
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Также артист отметил, что ему эта история между Кароль и Баланом, правда это или выдумка, очень нравится.

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Все по теме:

Тина Кароль, Потап, Дан Балан.
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