Выступление Дана Балана в суперфинале "Танців з зірками" разделило фанатов на два лагеря

В воскресенье, 29 ноября, во время суперфинала «Танцев со звездами», в котором победили сразу две пары, "Дракула" шоу-бизнеса, молдавский исполнитель Дан Балан, презентовал свою новую песню.

Трек «Дышат о любви» Балан исполнил с суперфиналисткой «Голоса страны 10» Индирой Едильбаевой, которая специально приехала из Казахстана.

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В сети вовсю обсуждают возможный роман Дана Балана с Тиной Кароль, поэтому появление певца с «новой девушкой» вызвало неоднозначную реакцию в сети. Кто-то восхищается новой песней музыканта, а кто-то возмущен, что Балан нашел замену Тине Кароль.

«Какой же у Дана крутой тембр и голос ,Дан гений и талантище», «Очень красивая пара! Песня магичная, хочется переслушивать как и все песни Дана!», «Песня прекрасна исполнение супер», «Шикарная песня , лучший момент за весь выпуск», «Супер песня и музыка» - пишет первый «лагерь» поклонников.

«Хотелось бы увидеть его с Тиной, а не с Индирой», «Что это за девка?», «Бредятина», «Кто эта китаянка?», «Скучно», «Не с Тиной, вот и плохо» - пишут другие.

Выступление Дана Балана и Индиры Едильбаевой:

Ранее, «Телеграф» сообщал, что финал «Танцев со звездами» разгневал поклонников шоу.