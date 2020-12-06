Оскандалившийся Потап показал, как подготовил дом в Рождеству (фото, видео)

Известный рэпер и музыкальный продюсер Алексей Потапенко, известный своими скандальными высказываниями, продемонстрировал истинным поклонникам его творчества свой дом, украшенным в рождественском стиле.

Фото и видео интерьера артист разместил на своей официальной странице в Инстаграме.

"Скоро Свята. Waiting for Holidays. В ожидании Праздников", - написал Потап на украинском, английском и русском языках.

View this post on Instagram A post shared by Oleksii Potapenko (@realpotap)

Рэпер отметил, что декор к новогодним праздникам подготовила его жена, украинская певица Настя Каменских, новый клип которой смог собрать больше миллиона просмотром на YouTube.

Пользователи облюбовали декор звездных супругов и похвалили атмосферу рождественского интерьера.

Напомним, совсем недавно популярный рэпер записал ролик, в котором подробно объяснил, почему он настоящий патриот, а своих хейтеров назвал "долбодятлами".