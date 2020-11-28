Новый клип Каменских набрал более миллиона просмотров за сутки

Новое музыкальное видео украинской певицы Насти Каменских под названием VIBE за сутки собрал более 1 миллиона просмотров на видеохостинге YouTube.
Об этом заявила сама артистка на своей личной странице в Инстаграме.
"VIBE - 1 МИЛЛИОН ПРОСМОТРОВ ЗА СУТКИ. Я так рада, что вы смогли прочувствовать со мной все то, что я хотела вам рассказать этой песней. Ребята, спасибо вам за вашу отдачу, за поддержку и любовь! Вы самые лучшие! Люблю вас!" - написала Каменских.
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Преданные поклонники певицы похвалили ее новый сингл, а популярная телеведущая Леся Никитюк отметила, что она "нереальная".
Также недавно лирическую песню представила украинская группа The Hardkiss. Видеоработа к ней вызвала много восторженных отзывов.