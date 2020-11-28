"Это не укладывается в голове": alyona alyona презентовала новый клип "Дубадав" (видео)

27 ноября состоялась премьера нового клипа украинской хип-хоп- и рэп-исполнительницы alyona alyona (настоящее имя Алена Савраненко - ред.).

Музыкальный ролик под названием "Дубадав" появился на официальном YouTube-канале артистки.

"Дубадав" - это история аллегорического превращение человека в дерево, которое хочет расшевелиться и танцевать по полной. Мы начали писать трек вдали от дома еще в карантин, но закончить его нам помог именно он. Искренне хотелось написать веселую песню, которая символизировала отрыв и позитив, несла хороший вайб независимо от того, где ты находишься: даже если ты не движуеш в мегаполисе - всегда есть возможность танцевать среди деревьев", - прокомментировала alyona alyona.

Режиссером клипа стал Дмитрий Чернявский.

Реакция сети не заставила себя ждать.

Большинству пользователей YouTube понравилась необычная для певицы видеоработа к песне. Некоторые отметили, что этот танцевальный хит продолжает стиль Альоны, а не копирует успешную, но чужую, стилистику.

Ранее alyona alyona представила клип на песню Dancer, но участие в нем российского шоумена Александра Гудкова воспринялось поклонниками исполнительницы неоднозначно.

Кроме этого, недавно Савраненко пригласила фанов сняться в ее новом клипе - условия конкурса.