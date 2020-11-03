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Alyona Alyona запустила конкурс среди фанатов: рэперша предлагает сняться у нее в клипе

Alyona Alyona запустила конкурс среди фанатов: рэперша предлагает сняться у нее в клипе
Обновлено 16:17 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona – настоящее открытие шоу-бизнеса. Алена Савраненко стремительно взлетела на звездный Олимп, завоевав признание слушателей.

На своей странице в Инстаграм Алена решила подарить своим подписчикам возможность принять учавстие у нее в клипе и заработать немного денег.

«Я написала крутой танцевальный трек и хочу, чтобы в клипе вы были со мной рядом!» - сообщила исполнительница.

Итак, условия конкурса от Alyona Alyona: создать свою танцевальную гифку с помощью камеры Viber, повторяя любое движение из 4 вариантов, которые она предложила, и отправить гифку администратору ее сообщества в Viber с 2 по 15 ноября.

14 лучших гифок дня получат по 1000 грн после окончания конкурса.

 
 
 
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ОПИНІТЬСЯ У МОЄМУ НОВОМУ КЛІПІ Для вас чудова новина! Я написала крутий танцювальний трек і хочу, щоб у кліпі ви були зі мною поруч! ⠀ ЯК? Створюйте свою танцювальну гіфку за допомогою камери Viber, повторюючи будь-який рух з 4 варіантів, які ми придумали ⠀ Механіка створення гіфки в Viber - проста. Заходь у вкладку Мої нотатки, натисни на GIF+, знімай свої рухи та відправляй гіфку адміністратору моєї спільноти у Viber з 2 по 15 листопада. Підказка: найкраще знімати на вулиці в лісі або на природі, але ви можете бути творчим де завгодно! Відправляючи GIF адміністратору, ви погоджуєтесь з Правилами та умовами конкурсу (ознайомитись з правилами можна за посиланням у закріплених highlights) ⠀ 14 найкращих гіфок дня отримають 1000 грн після закінчення конкурсу. І, можливо, ваша буде поруч зі мною на відео! ⠀ Став + в коментах, чего візьмеш участь? ⠀

Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

Ранее, «Телеграф» сообщал, что Alyona Alyona и казахский блогер Fatbelly выпустили клип на песню "Район".

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Клип, Певица, Alyona Alyona.

Автор:

Телеграф
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