Alyona Alyona запустила конкурс среди фанатов: рэперша предлагает сняться у нее в клипе

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona – настоящее открытие шоу-бизнеса. Алена Савраненко стремительно взлетела на звездный Олимп, завоевав признание слушателей.

На своей странице в Инстаграм Алена решила подарить своим подписчикам возможность принять учавстие у нее в клипе и заработать немного денег.

«Я написала крутой танцевальный трек и хочу, чтобы в клипе вы были со мной рядом!» - сообщила исполнительница.

Итак, условия конкурса от Alyona Alyona: создать свою танцевальную гифку с помощью камеры Viber, повторяя любое движение из 4 вариантов, которые она предложила, и отправить гифку администратору ее сообщества в Viber с 2 по 15 ноября.

14 лучших гифок дня получат по 1000 грн после окончания конкурса.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что Alyona Alyona и казахский блогер Fatbelly выпустили клип на песню "Район".