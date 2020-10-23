Alyona Alyona восхитила фанатов неожиданным дуэтом (Видео)

Рэперша Аlyona Аlyona, которая номинирована на музыкальную премию ЕС, представила клип на песню Rayon, записанную с казахским блогером Fatbelly.

Видео появилось на Youtube-канале певицы.

Новый трек звезда решила посвятить своему родному району. Вместе с Alyona Alyona в клипе также можно увидеть и услышать казахского рэпера Fatbelly. Свой куплет он исполнил на казахском и русском языках.

Поклонники творчества Alyona Alyona и Fatbelly оставили только положительные комментарии и признались, что не ожидали услышать такую крутую коллаборацию.

Как ранее писал "Телеграф", украинская рэперша Alyona Alyona создала собственный рэп-лейбл ENKO - исполнительницу поддержали многие украинские артисты.