Дэвид Аксельрод рассказал о серьезных изменениях в своей жизни

Новости шоу бизнеса: Дэвид Аксельрод впервые рассказал, как изменилась его жизнь с тех пор, как он сменил имя.

Участник популярного проекта "Голос країни-9" Дэвид Аксельрод, ранее известный как Владимир Ткаченко, поделился своими впечатлениями от проекта.

"Голос страны" очень клевый проект! Конечно, мне есть с чем сравнивать, я был почти на всех проектах. Не всегда как конкурсант, но… Это последний проект, в котором я буду как участник, потому что больше нет смысла кому-то что-то доказывать", — поделился Дэвид.

На вопрос, изменилась ли его жизнь, вокалист ответил:

"Реально все изменилось. Пришло ощущение свободы, отсеялись плохие люди, появились новые, очень хорошие. Ну, как-то все легко пошло, честно".

Как сообщалось ранее, По правилам, в 12 выпуске проекта 4 участника от каждого звездного тренера должны были выступить на сцене. В финал попадает тот участник, который набрал найбольшее количество голосов от телезрителей, а также тот, кого выбрал сам тренер. Только двое участников могут попасть в полуфинал, а двое, к сожалению, покинуть проект.