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Четверг, 11.04.2019
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Евровидение-2019: финалистка "Голосу країни 8" представит Армению на конкурсе

Евровидение-2019: финалистка "Голосу країни 8" представит Армению на конкурсе
13:11 Сегодня Телеграф lux.fm Фото: Твиттер

Новости культуры: Србуи Саргсян поборется за победу для своей страны с песней Walking Out.

Подопечная Потапа на "Голосі країни 8" Србуи Саргсян будет представлять Армению на "Евровидении 2019" в Израиле.

Финалистка 8 сезона "Голос країни" Србуи Саргсян поборется за победу на 64-м международном песенном конкурсе "Евровидение 2019" в Израиле. Девушка будет представлять Армению с песней "Walking Out". Интересно, что сейчас исполнительница выступает под псевдонимом Srbuk. 

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Добавим, что Србуи дошла до финала вокального проекта в Украине, где заняла четвертое место. Певица покорила судей своим мощным голосом. Желаем, чтобы и на "Евровидении" в Израиле Саргсян удалось так же произвести впечатление на всю Европу!

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Все по теме:

Израиль, Музыка, Музыкальный конкурс, Евровидение, Песни, Песенный конкурс, Голос страны 8, Евровидение 2019, Голосу країни 8, Србуи Саргсян.
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