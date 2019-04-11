Евровидение-2019: финалистка "Голосу країни 8" представит Армению на конкурсе

Новости культуры: Србуи Саргсян поборется за победу для своей страны с песней Walking Out.

Подопечная Потапа на "Голосі країни 8" Србуи Саргсян будет представлять Армению на "Евровидении 2019" в Израиле.

Финалистка 8 сезона "Голос країни" Србуи Саргсян поборется за победу на 64-м международном песенном конкурсе "Евровидение 2019" в Израиле. Девушка будет представлять Армению с песней "Walking Out". Интересно, что сейчас исполнительница выступает под псевдонимом Srbuk.

Добавим, что Србуи дошла до финала вокального проекта в Украине, где заняла четвертое место. Певица покорила судей своим мощным голосом. Желаем, чтобы и на "Евровидении" в Израиле Саргсян удалось так же произвести впечатление на всю Европу!