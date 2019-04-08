"Голос країни" 9 сезон, 12 выпуск: невероятное шоу в первом прямом эфире (Видео)

Новости культуры: Вчера, 7 апреля, прошел первый прямой эфир музыкального телепроекта "Голос страны" 9 сезон.

По правилам, в 12 выпуске проекта 4 участника от каждого звездного тренера должны были выступить на сцене. В финал попадает тот участник, который набрал найбольшее количество голосов от телезрителей, а также тот, кого выбрал сам тренер. Только двое участников могут попасть в полуфинал, а двое, к сожалению, покинуть проект.

Первыми удостоились выступить подопечные украинской певицы Тины Кароль. Это были Дэвид Аксельрод (Владимир Ткаченко) с песней группы Queen. Далее Ксения Бахчалова с песней "Путь домой"; Ника Тупилко с песней "Ain't no sunshine" и последний участник от Тины - Андрей Хайат с песней "Ой чий то кінь стоїть". По результатам выступления в полуфинал прошли Андрей Хайят и Дэвид Аксельрод.

Вторым тренером, чья команда должна была бороться за место в полуфинале, был Дмитрий Монатик.

Участники выступали с такими песнями: братья Влад и Роман Таранцовы с песней "Giant"; Алина Подлужна с песней "Мовчати"; Виктория Олейник с песней "California dreamin"; Андрей Карпов с песней "Monster". В финал вышли Виктория Олейник и Андрей Карпов.

Третьей выступала команда звездного тренера Потапа (Алексея Потапенко). Выступление тренерской команды проходили в зажигательном темпе: Виктория Ягич с песней певицы MARUV; Богдана Ренк с песней "Охрана, отмена"; Арсений Журавель с песней "Полюбэ"; Ксения Арсентьева с песней "Заманили". В финал прошли Виктория Ягич и Карина Арсентьева.

Последними боролись за место в полуфинале команда Дана Балана: Екатерина Бегу с песней "Hello"; Вячеслав Кретов с песней "Сонце"; Оксана Муха с песней "Ворожка"; Рафи Хейтам с песней "Desert Rose". В полуфинал прошли Оксана Муха и Рафи Хейтам.

Напомним, что "Голос страны" - украинское вокальное телевизионное шоу телеканала "1+1", адаптация оригинального формата The Voice of Holland, который впервые появился в эфире голландского ТВ на канале RTL в 2010 году.