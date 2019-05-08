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"Он меня использует": Елена Мозговая о романе с Дэвидом Аксельродом

"Он меня использует": Елена Мозговая о романе с Дэвидом Аксельродом
20:53 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: facebook

Новости шоу бизнеса: Успешный музыкальный продюсер и дочь легендарного певца Николая Мозгового решила рассказать о первой встрече с мужем Дэвидом Аксельродом (прежде – Владимир Ткаченко).

Елена утверждает, что социум воспринял их роман довольно враждебно, а все знакомые утверждали, что муж ее просто использует.

Вопреки всем советам Елена Мозговая же ответила согласием на предложение жениться на Дэвидом Аксельродом и сейчас может похвастаться 14 годами счастливого брака. В интервью журналу Viva Елена Мозговая вспомнила, как начинался их роман и какие вызовы им пришлось преодолеть.

По ее словам, кроме отца, который был против таких отношений, друзья тоже часто советовали ей бросить Дэвида Аксельрода. Все знакомые были уверены, что он просто хочет использовать ее, чтобы получить успех в шоу-бизнесе.

"Социум воспринял все неоднозначно. Вернее, однозначно: плохо. Все начали говорить, что он меня использует", – рассказала Елена Мозговая.

Знакомство же пары было достаточно нетипичным. По словам Елены Мозговой, при первой встрече она подумала, что Дэвид – очень наглый артист. Поэтому сначала продюсер даже подумать не могла, что именно он станет ее мужем.

"Просто исполнитель оказался, кроме того, что талантливым, очень самоуверенным юношей, если не сказать наглым. Проходя мимо, он умудрился ущипнуть меня за ягодицы. У меня был шок! Рядом стоял коллега Эдуард Клим, который спросил: "Что случилось?" А я думаю: "Нет, наверное, я не стану об этом говорить, даже неловко как-то", – вспомнила Елена Мозговая.

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В то же время сам Дэвид Аксельрод, который был полуфиналистом шоу "Голос страны-9", называет судьбоносную встречу с Еленой Мозговой "самым главным изменением в жизни".

"Самое главное изменение в моей жизни случилась в 2005 году, когда я встретил Лену. Мы начали друг друга менять, потому что нам было интересно друг с другом. Этот процесс затянулся на 14 лет. Длится он до сих пор", – отметил Дэвид Аксельрод.

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Счастливые супруги воспитывают общую дочь Зою, с которой снялись в чувственной фотосессии для глянца. Кроме этого, Елена Мозговая и Дэвид Аксельрод воспитывают дочь Евгению от первого брака продюсера.

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Супруги, Елена Мозговая, Дэвид Аксельрод.
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