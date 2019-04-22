"Какие милые": Алена Мозговая показала мужчину, от которого у нее сияют глаза

Новости шоу бизнеса: Украинский продюсер Алена Мозговая призналась, какой мужчина делает ее по-настоящему счастливой.

На днях на личной странице в Facebook Алена Мозговая разместила соблазнительный снимок в наряде с глубоким декольте, а позади нее стоял супруг, популярный музыкант Дэвид Аксельрод. А подпись к фотографии Мозговой и вовсе растрогала ее поклонников.

"Довести меня до слез сложно, но реально, а вот сделать так, чтобы у меня сияли глаза, может только один", – написала украинская знаменитость.

"Та же действительно сияют!!! Согласна, не всем так везет! Так женщина может выглядеть только тогда, когда рядом любимый…", "Какие вы милые! Чтобы у женщины сияли глаза, за спиной у нее должен стоять настоящий мужчина", "Алена, у вас такие глаза!!! Утонуть можно, прямо как море! Настоящие глаза, влюбленных! Многая летам, вам!!! Очень приятно смотреть на такую любящую, настоящую и искреннюю пару!" – восхищаются поклонники в комментариях.