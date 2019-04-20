Счастливые родители: Тина Кунаки родила первенца от Венсана Касселя

Новости шоу бизнеса: 22-летняя жена французского актера и экс-супруга Моники Беллуччи Венсана Касселя, Тина Кунаки, родила своего первенца.

Об этом актер Венсан Кассель сообщил на своей странице в Instagram.

Бывший муж Моники Беллуччи опубликовал снимок невероятных пейзажей, прикрепив к нему профиль своей молодой жены Тины Кунаки. "Амазони родилась", – написал Венсан Кассель, что свидетельствует о рождении дочери. Фотография была опубликована вечером 19 апреля. Радостная весть собрала множество поздравлений в комментариях от фанатов, друзей, коллег и близких родственников.

Переглянути цей допис в Instagram Amazonie est née Допис, поширений Vincent Cassel (@vincentcassel) 19 Кві 2019 р. о 8:55 PDT

К слову, у актера уже есть двое детей от Моники Беллуччи, а для Тины новорожденная дочка стала первенцем.

Официально о беременности супруги поклонники узнали в начале 2019 года. Кассель встретил Новый год с молодой женой в штате Баия в Бразилии. Оттуда они и решили сообщить приятную новость о пополнении в семье.

Кунаки позировала обнаженной на пляже и демонстрировала округлый живот. "Самый счастливый Новый год", – отметила 21-летняя девушка в подписи.

Переглянути цей допис в Instagram carioca de novo @fashionnova Допис, поширений tina kunakey (@tinakunakey) 4 Січ 2019 р. о 12:22 PST

После известия о беременности, модель Тина Кунаки не скрывала своего округлого живота, публикуя достаточно пикантные фото. Венсан Кассель также решил поделиться с поклонниками видео с любимой.