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Суббота, 20.04.2019
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Счастливые родители: Тина Кунаки родила первенца от Венсана Касселя

Счастливые родители: Тина Кунаки родила первенца от Венсана Касселя
12:20 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: 22-летняя жена французского актера и экс-супруга Моники Беллуччи Венсана Касселя, Тина Кунаки, родила своего первенца.

Об этом актер Венсан Кассель сообщил на своей странице в Instagram.

Бывший муж Моники Беллуччи опубликовал снимок невероятных пейзажей, прикрепив к нему профиль своей молодой жены Тины Кунаки. "Амазони родилась", – написал Венсан Кассель, что свидетельствует о рождении дочери. Фотография была опубликована вечером 19 апреля. Радостная весть собрала множество поздравлений в комментариях от фанатов, друзей, коллег и близких родственников.

 
 
 
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Amazonie est née

Допис, поширений Vincent Cassel (@vincentcassel)

К слову, у актера уже есть двое детей от Моники Беллуччи, а для Тины новорожденная дочка стала первенцем.

Официально о беременности супруги поклонники узнали в начале 2019 года. Кассель встретил Новый год с молодой женой в штате Баия в Бразилии. Оттуда они и решили сообщить приятную новость о пополнении в семье.

Кунаки позировала обнаженной на пляже и демонстрировала округлый живот. "Самый счастливый Новый год", – отметила 21-летняя девушка в подписи.

 
 
 
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carioca de novo @fashionnova

Допис, поширений tina kunakey (@tinakunakey)

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После известия о беременности, модель Тина Кунаки не скрывала своего округлого живота, публикуя достаточно пикантные фото. Венсан Кассель также решил поделиться с поклонниками видео с любимой.

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Все по теме:

Семья, Родители, Знаменитости, Первенец, Актер, Французский актер, Венсан Кассель, Тина Кунаки, Альманах-2019.
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