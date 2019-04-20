Возраст - не проблема: 48-летняя Наоми Кэмпбелл снялась для обложки глянца

Одним из примеров является новая обложка японской версии Vogue, на обложке которого 48-летняя Наоми Кэмпбелл предстала в невероятном образе.
Недавно сеть взбудоражило признание Наоми Кэмпбелл о запрете показывать ее снимки в определенных странах за ее цвет кожи, а уже через несколько дней супермодель предстала на обложке самого популярного журнала о моде. Первые снимки британка опубликовала на своей странице в Instagram.
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@VogueJapan @anna_dello_russo▫️Photographed by @luigiandiango▫️Hair by @luigimurenu▫️Styling by @patti_wilson & makeup by @reneegarnes
48-летняя знаменитость позировала перед камерами итальянского и швейцарского фотографов Луиджи Мурену и Янго Хензи, которые часто работают дуэтом. За макияж звезды отвечала Рени Гарнис, а стилизацией съемки занялся Патти Вильсон.
На обложке майского Vogue Наоми Кэмпбелл предстала в соблазнительных образе, изображая страстную соблазнительницу. На ней была черная мини-платье с сексуальным разрезом под грудью, чулки в тон и полупрозрачные длинные перчатки. Она позировала перед камерой, повернувшись боком. Благодаря такому ракурсу модель в очередной раз подчеркнула свою стройную фигуру и идеальные формы.