Возраст - не проблема: 48-летняя Наоми Кэмпбелл снялась для обложки глянца

Новости шоу бизнеса: Несмотря на то, что "модельный возраст" Наоми Кэмпбелл уже давно прошел, она до сих пор считается одной из самых успешных супермоделей.

Одним из примеров является новая обложка японской версии Vogue, на обложке которого 48-летняя Наоми Кэмпбелл предстала в невероятном образе.

Недавно сеть взбудоражило признание Наоми Кэмпбелл о запрете показывать ее снимки в определенных странах за ее цвет кожи, а уже через несколько дней супермодель предстала на обложке самого популярного журнала о моде. Первые снимки британка опубликовала на своей странице в Instagram.

48-летняя знаменитость позировала перед камерами итальянского и швейцарского фотографов Луиджи Мурену и Янго Хензи, которые часто работают дуэтом. За макияж звезды отвечала Рени Гарнис, а стилизацией съемки занялся Патти Вильсон.

На обложке майского Vogue Наоми Кэмпбелл предстала в соблазнительных образе, изображая страстную соблазнительницу. На ней была черная мини-платье с сексуальным разрезом под грудью, чулки в тон и полупрозрачные длинные перчатки. Она позировала перед камерой, повернувшись боком. Благодаря такому ракурсу модель в очередной раз подчеркнула свою стройную фигуру и идеальные формы.