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"Ангел" Victoria's Secret Алексина Грэм презентовала новинки от бренда

"Ангел" Victoria's Secret Алексина Грэм презентовала новинки от бренда
09:44 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Алексина Грэм лишь недавно присоединилась к составу знаменитых "ангелов", однако она сразу приступила к своим прямым обязанностям.

Накануне Victoria's Secret организовал мероприятие, на котором представил новинки 2019 года. Соблазнительная англичанка смогла удачно себя проявить и еще раз доказать, что она заслужила это звание.

Традиционная примерка и презентация новинок от бельевого бренда Victoria's Secret состоялась накануне, 18 апреля. Фотографии с запланированного мероприятия Алексина Грэм, которая недавно пополнила ряды знаменитых "ангелов", опубликовала на своей странице в Instagram.

 
 
 
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The all new INCREDIBLE bra by @victoriassecret Thankyou to everyone who came out for the meet and greet; love you guys #victoriassecret #incrediblebra

Допис, поширений Alexina Graham (@alexinagraham)

"Какой красавец": Дан Балан примерил модный образ

Англичанка прибыла на презентацию в сексапильном желтом платье с глубоким декольте, однако для примерки она перевоплотилась в более откровенный образ. Она надела мини-халат, который дополнила золотистыми босоножками. Она обольстительно позировала перед камерой, посылая воздушные поцелуи в объектив и широко улыбаясь.

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Все по теме:

Модель, Знаменитости, Victoria's Secret, Ангел, Алексина Грэм, Английская модель.
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