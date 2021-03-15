Оля Фреймут запретила делать селфи и фото на похоронах

Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут является дипломированным специалистом по этикету. На своей странице в Инстаграм теледива часто делится со своими подписчиками различными правилами, "как делать, поступать, поднимать, вести..." и проводит "уроки" этикета.

Один из своих постов Ольга посвятила культуре фотографии. Телеведущая опубликовала несколько советов, как правильно фотографироваться по этикету.

Избегайте селфи.

Не фотографируйтесь в церкви, во время представления в театре, на похоронах, в некоторых музеях.

Не фотографируйтесь на месте аварий и там, где людям плохо.

Если Вы делаете фото в гостях, нужно спросить разрешения можно ли выставить снимок из чужого дома.

Не фотографируйтесь с теми, кто проигрывает на вашем фоне.

Не фотографируйтесь в опасных местах.

На детском празднике, или других мероприятиях, где работает фотограф, не снимайте все подряд.

Осторожно выставляйте фото, сделанные у врача, или из салона красоты.

Прежде чем публиковать фотографии, подумайте, как на нее отреагирует авторитетный человек в вашей жизни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FreimutOlia (@freimutolia)

Ранее, "Телеграф" писал, что Ольга Фреймут дала девушкам несколько "модных" советов, в которых рассказала о правилах "внешнего вида".