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Оля Фреймут запретила делать селфи и фото на похоронах

Оля Фреймут запретила делать селфи и фото на похоронах
13:22 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Популярная украинская телеведущая Ольга Фреймут является дипломированным специалистом по этикету. На своей странице в Инстаграм теледива часто делится со своими подписчиками различными правилами, "как делать, поступать, поднимать, вести..." и проводит "уроки" этикета.

Один из своих постов Ольга посвятила культуре фотографии. Телеведущая опубликовала несколько советов, как правильно фотографироваться по этикету.

  • Избегайте селфи.

  • Не фотографируйтесь в церкви, во время представления в театре, на похоронах, в некоторых музеях.

  • Не фотографируйтесь на месте аварий и там, где людям плохо.

  • Если Вы делаете фото в гостях, нужно спросить разрешения можно ли выставить снимок из чужого дома.

  • Не фотографируйтесь с теми, кто проигрывает на вашем фоне.

  • Не фотографируйтесь в опасных местах.

  • На детском празднике, или других мероприятиях, где работает фотограф, не снимайте все подряд.

  • Осторожно выставляйте фото, сделанные у врача, или из салона красоты.

  • Прежде чем публиковать фотографии, подумайте, как на нее отреагирует авторитетный человек в вашей жизни.

 
 
 
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Публикация от FreimutOlia (@freimutolia)

Ранее, "Телеграф" писал, что Ольга Фреймут дала девушкам несколько "модных" советов, в которых рассказала о правилах "внешнего вида".

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 323

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Этикет, Фото, Оля Фреймут.
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