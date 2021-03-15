Накладные ресницы уместны, если вы работаете на сцене: Оля Фреймут продолжает учить девушек манерам

Украинская телеведущая Ольга Фреймут - известны эксперт в сфере этикета и правильных манер. Теледива часто делится со своими подписчиками различными правилами и проводит "уроки" этикета.

На своей странице в Инстаграм Оля преподнесла очередной урок для своих подписчиц. На этот раз темой "урока" стал внешний вид.

В сторис телеведущая опубликовала снимок, на котором позирует в белом банном халате. Ольга смотрит в камеру через зеркало, и, видимо по задумке, поправляет макияж. Снимок она сопроводила следующими правилами-советами для девушек:

Если губы потрескались, наносить на них помаду не стоит.

Накладные ресницы уместны, если вы работаете на сцене.

Хорошо увлажненная кожа лица выглядит намного лучше, чем там на которой нанесен тональный крем.

Прозрачные короткие ногти намного элегантнее, чем нарощенные разноцветные когти.

Напомним, что во время одного из эфиров шоу "Маска", что выходит на телеканале "Украина", телеведущий Владимир Остапчук заявил, что Олю Фреймут никто не любит. Видимо, он связал это с ее поведением и подобными "уроками", которые она проводит у себя в соцсетях.