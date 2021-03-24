Скучно, коряво, тошнотворно: известная ведущая жестко оценила интервью Собчак со скопинским маньяком

Известная российская телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у Виктора Мохова, известного как скопинский маньяк, который несколько лет держал в подвале и насиловал двух девочек. Полное интервью вышло на ютуб-канале Ксении Собчак 22 марта и уже собрало 3 миллиона просмотров.

Одной их посмотревших это интервью стала украинская телеведущая Наталья Влащенко. На своем телеграмм-канале ведущая отметила, что посмотрела его не потому, что его все ругали, а потому что всегда смотрит "лидеров рынка". Там же она оставила свой отзыв об увиденном.

"Ну, правда, плохо. Скучно, коряво, немного тошнотворно" - пишет Наталья.

Влащенко отметила, что в журналистике в принципе нет запретных тем и запретных людей для интервью, однако отсутствие интереса к теме и к тому, ради чего это делается - это недопустимая ошибка журналиста. Вот как раз у Ксении и не было этого интереса.

Также, Наталья отметила и внешний вид Собчак, особенно ее голубые ботинки, которые назвала чудовищными. Также Влащенко добавила, что не удивительно, если причиной провала интервью стали именно они.

"Вкус - это маркер внутренней деликатности, ощущение соразмерности мира. А ведь Людмила Борисовна(мама Ксении Собчак - Людмила Нарусова) всю жизнь проходила в этих голубых ботинках в таком непростом городе, как Санкт-Петербург" - подытожила Влащенко.

Полное интервью Ксении Собчак со скопинским маньяком:

Ранее, "Телеграф" писал, что за то, чтобы Виктор Мохов принял участие в съемке Ксении Собчак пришлось немного раскошелиться. Телеведущая заплатила маньяку гонорар, да еще и закупила ему мебель в его дом, куда он вернулся после тюрьмы.