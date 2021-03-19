Ксения Собчак дала денег скопинскому маньяку: открылись детали

Телеведущая Ксения Собчак помогла скопинскому маньяку "монетизировать" его известность, заплатив ему гонорар за участие в сьемках фильма. Сам же Виктор Мохов посчитал полученные деньги “копейками”.

Об этом пишет telegram-канал "Mash", публикуя аудиозапись, с рассказом самого маньяка о передаче денег.

Во вторник, 16 марта, Собчак побывала в гостях у насильника и педофила, несколько лет державшего в подвале двух несовершеннолетних девочек, которых он постоянно насиловал.

"Посидели, пообщались “по делюге”, съездили на завод и на могилку мамы — всё, конечно, для съёмок новой нетленки. Вот только гонорар звезды оказался не звёздным: 50 тысяч (18 700 гривен - ред) + диван, стол и стулья для загородного дома, в который маньяк вернулся после 17 лет тюрьмы", - отмечают авторы канала.

По словам самого Мохова, 50 тысяч рублей для него это “копейки”. Все переговоры ведутся через посредника, которым выступает некий журналист Лев. Именно он договаривался с командой Собчак о сьемках.

Сама же Собчак на своем telegram-канал опровергла слухи о встрече:

"Никогда ни с каким маньяком в ресторане я не была, хотя тяпнуть шардонешечку в такой компании мне ,казалось бы, сам бог велел. В ресторане Сахар я была со следователем, он даже приблизительно по телосложению (это видно на фото) не похож на маньяка".

Под "фото" ведущая имеет в виду фотографию с кафе, представленную журналистами как встреча Собчак с Моховым.

Отметим, что по мнению пленница "скопинского маньяка", выйдя на свободу преступник снова начнет охоту, но уже на новых жертв.