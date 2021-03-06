Следователь показал на видео бункер, в котором скопинский маньяк держал своих пленниц

В сети появились кадры, на которых виден подвал скопинского маньяка Виктора Мохова, в котором тот в течение трех с половиной лет удерживал и насиловал двух девушек.

Соответствующее видео было обнародовано в телеграм-канале RT.

"Он бил их резиновым шлангом, перцовый газ из баллончиков туда запускал, мог отключить электричество, отопление, сказал, что может и вентиляцию отключить. Девушки понимали, что они в его власти", - рассказал следователь Дмитрий Плоткин, который вел дело Мохова.

Вход в "бункер" Мохов тщательно замаскировал, а также тщательно следил, чтобы его жертвы не могли выйти на связь со внешним миром.

Как сообщалось ранее, скопинского маньяка задержали в 2004 году, спустя несколько лет после того, как он похитил двух девушек 14 и 17 лет. Все эти годы он насиловал и избивал пленниц, одна из которых трижды рожала от него детей.

Суд приговорил Мохова к 17 годам заключения. 3 марта 2021 года он вышел на свободу.

Одна из его пленниц, Екатерина Мартынова, после этого заявила, что тот выйдя на свободу снова начнет охоту, но уже на новых жертв.