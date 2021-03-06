Скачать
Воскресенье, 07.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Итоги дня 6 марта: ухудшение ситуации с коронавирусом, ДТП с украинцами в Польше
Итоги дня 6 марта: ухудшение ситуации с коронавирусом, ДТП с украинцами в Польше
Трамп расколол США: пойдет ли он снова в президенты и что будет с Республиканской партией
Трамп расколол США: пойдет ли он снова в президенты и что будет с Республиканской партией
Тела двух женщин не могут опознать: свежие данные о жертвах и причинах аварии с украинцами в Польше
Тела двух женщин не могут опознать: свежие данные о жертвах и причинах аварии с украинцами в Польше
Коломойскому конец: почему Зеленский поддержал удар США по украинскому олигарху
Коломойскому конец: почему Зеленский поддержал удар США по украинскому олигарху

Следователь показал на видео бункер, в котором скопинский маньяк держал своих пленниц

Следователь показал на видео бункер, в котором скопинский маньяк держал своих пленниц
Обновлено 22:35 Сб, 6 Март 2021 Телеграф Фото: Твиттер

В сети появились кадры, на которых виден подвал скопинского маньяка Виктора Мохова, в котором тот в течение трех с половиной лет удерживал и насиловал двух девушек. 

Соответствующее видео было обнародовано в телеграм-канале RT

"Он бил их резиновым шлангом, перцовый газ из баллончиков туда запускал, мог отключить электричество, отопление, сказал, что может и вентиляцию отключить. Девушки понимали, что они в его власти", - рассказал следователь Дмитрий Плоткин, который вел дело Мохова. 

Вход в "бункер" Мохов тщательно замаскировал, а также тщательно следил, чтобы его жертвы не могли выйти на связь со внешним миром. 

Как сообщалось ранее, скопинского маньяка задержали в 2004 году, спустя несколько лет после того, как он похитил двух девушек 14 и 17 лет. Все эти годы он насиловал и избивал пленниц, одна из которых трижды рожала от него детей.

"Так сложились обстоятельства": скопинский маньяк рассказал, как взял в плен своих жертв (видео)

Суд приговорил Мохова к 17 годам заключения. 3 марта 2021 года он вышел на свободу.

Одна из его пленниц, Екатерина Мартынова, после этого заявила, что тот выйдя на свободу снова начнет охоту, но уже на новых жертв.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
Просмотры: 464

Все по теме:

Россия, Виктор Мохов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Столкнулись на скорости 120-150 км/ч: открылись детали смертельного ДТП с патрульными под Одессой
02 Двое погибших, трое пострадавших: трассу под Киевом заблокировала крупная авария (фото, видео)
03 "Во Львове московской х***и не будет": новые детали скандала с избиением музыканта
04 Экс-жена бывшего главы Офиса президента и порноактриса из Днепра: все об участницах шоу "Холостяк" (фото)
05 Варианты без МВФ Украина даже не рассматривала: в Минфине объяснили, возможен ли дефолт
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Выяснилось, кто обезглавил памятник Шевченко на Прикарпатье: их могут арестовать на полгода
Выяснилось, кто обезглавил памятник Шевченко на Прикарпатье: их могут арестовать на полгода
&quot;Все в кровище&quot;: в Одессе мужчина &quot;штурмовал&quot; наливайку, где ему отказались налить (видео)
"Все в кровище": в Одессе мужчина "штурмовал" наливайку, где ему отказались налить (видео)
Следователь показал на видео бункер, в котором скопинский маньяк держал своих пленниц
Следователь показал на видео бункер, в котором скопинский маньяк держал своих пленниц
&quot;Никто не любит&quot;: на шоу &quot;Маска&quot; пошутили над Фреймут
"Никто не любит": на шоу "Маска" пошутили над Фреймут
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь