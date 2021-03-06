"Так сложились обстоятельства": скопинский маньяк рассказал, как взял в плен своих жертв (видео)

"Скопинский маньяк" Виктор Мохов, которого освободили после 17 лет заключения, рассказал о том, как познакомился со своими пленницами.

Об этом сообщает Telegram-канал "112".

"Так сложились обстоятельства. Мы просто ехали с Рязани. Решили подвезти двух девочек, на остановке стояли. Пригласили, они сели в машину. По девочкам было видно, что они были легкого поведения, развязно себя вели", - рассказал он.

Но этим все не закончилось. По словам Мохова, после этого они предложили девочкам выпить, те согласились, не ограничившись одной бутылкой.

"Девочки в своих показаниях пишут, что они по глотку выпили, потеряли сознание, и я их увез. Но это не правда. Они выпили по бутылке вина, оказалось мало. Потом поехали в магазин ночной, купили еще бутылку вина хорошего", - продолжает он, уточняя, что после этого девочки сами согласились поехать к нему в гости.

При этом Мохов уверяет, что подвал-бункер, в котором он держал девушек, был давно построен, и не строился специально для удерживания пленниц.

"Я закрыл и не выпустил их", - признался преступник, отметив, что решение закрыть девочек в подвале, который изначально был приспособлен для хранения фруктов и овощей, он принял утром на следующий день, как девушки стали обвинять его в изнасиловании (Мохов вступил в половой акт с одной из девушек накануне вечером, - Авт.) и грозились вызвать в полицию.

Напомним, Мохова посадили в 2004 году за то, что он похитил двух девочек - 14 и 17 лет и почти 4 года держал их в заточении в подвале. Все эти годы он насиловал и избивал пленниц, одна из которых трижды рожала от него детей.

Как сообщал "Телеграф", пленница Виктора Мохова Екатерина Мартынова уверена, что выйдя на свободу, маньяк снова возьмется за старое.

Также ранее стало известно, что 70-летнего Мохова после освобождения из колонии вывозили тайно.