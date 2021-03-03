Из колонии вывозили тайно: в России выпустили на свободу маньяка, который годами насиловал несовершеннолетних

В России после 17 лет заключения вышел на свободу Виктор Мохов, также известный как скопинский маньяк (Скопин - город областного значения в Рязанской области РФ).

Об этом в среду, 3 марта, сообщает Telegram-канал "Mash".

"После 17 лет Мохов вышел из колонии строгого режима ИК-4 в Саратовской области, откуда его вывезли тайно. Он собирается вернуться в родной дом в Скопине", - говорится в сообщении.

Согласно информации, Мохову, которому сейчас 70 лет, запрещено посещать публичные мероприятия, выходить из дома после 22:00, выезжать из области без особого разрешения.

Как сообщалось, Мохова посадили еще в 2004 году. Его обвиняли в похищении двух девушек 14 и 17 лет, которых он держал в подвале своего дома и насиловал на протяжении почти 4 лет. При этом, одна из девушек три раза рожала от него детей.