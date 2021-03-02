В России освободили маньяка, годами насиловавшего и избивавшего несовершеннолетних девушек

2 марта в России выпустили на свободу скопинского маньяка Виктора Мохова после 17 лет заключения.

Об этом сообщили в Телеграм-канале LIFE SHOT.

Согласно предоставленным данным, Мохова посадили еще в 2004 году. Его обвиняли в похищении двух девушек 14 и 17 лет, которых он держал в подвале своего дома и насиловал, а также избивал на протяжении 4 лет. При этом, одна из девушек три раза рожала от него детей.

Видео с интервью одной из пленниц Екатериной Мартыновой:

Стоит напомнить, что ранее, 12 февраля бывший алтайский следователь и маньяк Александр Сатлаев сбежал из тюрьмы на Кипре и через три дня был задержан в Турции.