Виновен в смерти 93 женщин: в США скончался "самый смертоносный" серийный убийца

Сэмюэл Литтл, человек, которого ФБР описывает как самого "смертоносного" серийного убийцу в истории США, умер в возрасте 80 лет.

Об этом сообщает ВВС. Литтл умер в среду, 30 декабря, в калифорнийской больнице.

Он отбывал пожизненный срок за убийство трех женщин. Но к моменту своей смерти он признался в убийстве 93 женщин в период с 1970 по 2005 годами. Его жертвами в основном были секс-работницы и наркозависимые.

Отмечается, что, как бывший боксер, мужчина сначала бил женщин, а затем душил их. Поэтому на телах жертв не всегда были очевидные признаки убийства, такие как ножевые или огнестрельные ранения. Многие случаи смерти были неправильно определены (передозировка наркотиками) и никогда не расследовались. Некоторые тела так и не были найдены.

ФБР публиковали рисунки Сэмюэля Литтла, сделанные в тюрьме, в надежде, что жертвы будут идентифицированы

Литтл был арестован в 2012 году по обвинению в хранении наркотиков в Кентукки и экстрадирован в Калифорнию, где полицейские провели на нем тестирование ДНК. У него уже было обширное уголовное прошлое, от вооруженного ограбления до изнасилования.

Сэмюэл Литтл в суде

Результаты ДНК связали его с тремя нераскрытыми убийствами в 1987 и 1989 годах в округе Лос-Анджелес. Он не признал себя виновным на суде, но в конце концов был приговорен к трем пожизненным срокам без возможности условно-досрочного освобождения.

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