Самый страшный серийный убийца США признался в убийстве 90 человек за 35 лет

Новости мира: В США 78-летний американец Сэмюэл Литтл, который отбывает пожизненный срок за убийство трех женщин признался, что за 35 лет убил 90 человек.

В США 78-летний американец Сэмюэл Литтл, отбывающий пожизненный срок за 3 убийства, признался, что за 35 лет убил 90 человек. В случае, если полиция подтвердит его вину, он будет считаться самым страшным серийным убийцей за всю историю США.

Известно, что о признании в 90 убийствах Сэмюэла Литтла сообщило Федеральное бюро расследований. Сообщается, что в 2012 году американца арестовали в Кентукки и экстрадировали в Калифорнию по обвинению, связанному с наркотиками.

Полиция Лос-Анджелеса взяла ДНК Литтла и сопоставила их с материалом, который был обнаружен на телах трех жертв, которых убили с 987-го по 1989-й годы. Дела об убийстве с тех пор оставались нераскрытыми и во всех трех случаях его вина подтвердилась. Убитыми оказались женщины, их избили и задушили, а тела были обнаружены в разных местах. В 2014 году Литтла приговорили к трем пожизненным заключениям за данные убийства.

В раскрытии остальных убийств, совершенных подозреваемым удалось с помощью базы данных ФБР, связанных с насильственными и сексуальными преступлениями под названием ViCAP (Violent Criminal Apprehension Program).

Во время изучения данных, сотрудники ФБР обнаружили множество других убийств с похожим почерком. Одно из них подтвердилось также с помощью ДНК. Речь шла о жертве из Одессы, штат Техас. Допрашивать Литтла поехал техасский рейнджер Джеймс Холланд, специалист по нераскрытым делам. Ему-то Сэмюэл Литтл и признался в остальных преступлениях. Он надеялся изменить тюрьму в обмен на информацию. Литтла перевели из калифорнийской тюрьмы в техасскую, как он и хотел. Состояние здоровья мужчины тяжелое, и в ФБР считают, что он, скорее всего, умрет в техасской тюрьме.