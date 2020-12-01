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"Поволжский маньяк" сознался в убийствах: видео допроса попало в сеть

"Поволжский маньяк" сознался в убийствах: видео допроса попало в сеть
14:28 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео/YouTube

Своих жертв "поволжский маньяк" Радик Тагиров, которого задержали в Казани во вторник, 1 декабря, выбирал случайно, провожая их домой, он напрашивался в гости сам, или его приглашали.

Об этом он рассказал во время допроса, кадры с которого опубликованы в Telegram-канале "Mash".

"Случайно. Смотрю с сумками, всех провожал домой. Иногда звали (домой, - прим. ред.), иногда напрашивался, представлялся сотрудником управляющей компании (ЖЭКа, - прим. ред.)", - рассказал он.

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По словам Тагирова, он душил женщин, потому что "это быстро, безболезненно для них".

"Мне казалось, менее болезненно", - будто бы оправдываясь, делится подробностями своих преступлений маньяк, опустив голову.

При этом точное количество своих жертв преступник не помнит.

"Много, не считал", - хладнокровно говорит Тагиров.

В ходе допроса также стало известно, что "поволжский маньяк" начал совершать убийства с 2010-2011 года.

"Спонтанно все произошло, кушать хотел, на улице жил. Так получилось…" - объяснил мотивы своих поступков он и заплакал. В тоже время Тагиров не смог объяснить, почему в качестве своих жертв он выбирал пожилых женщин.

 

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Все по теме:

Россия, Видео, Казань, Маньяки, Допросы, Радик Тагиров, поволжский маньяк.

Автор:

Телеграф
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