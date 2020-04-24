Они спаслись: 7 женщин, которые выжили после нападения серийных убийц (Фото)

Сложно представить, что может чувствовать человек, которому удалось избежать смерти. Еще сложнее понять, что происходит с теми, кто стал жертвой самых страшных преступлений и смог чудом вырваться из смертельной ловушки.
Корасон Амурао избежала смерти, спрятавшись под кроватью
Корасон Амурао
В 1966 году серийный маньяк Ричард Спек изнасиловал и убил восемь студенток-медсестер, ворвавшись в чикагский таунхаус, находившийся неподалеку от местного колледжа. Девятая девушка осталась в живых. Корасон Амурао, открывшая дверь убийце, от ужаса спряталась под кроватью, и за время жестокой расправы, которая длилась почти шесть часов, убийца просто забыл про нее.
Когда Спек покинул дом, Корасон нашла в себе силы открыть окно и позвать на помощь. Позднее именно она стала главным свидетелем по делу убийства. По ее словам был составлен фоторобот подозреваемого, она подробно описала татуировку мужчины с надписью: "Born to Raise Hell", а позднее выступала против него в суде.
Спек был приговорен к смертной казни, которую заменили пожизненным заключением. В 1991 году убийца скончался в тюрьме от сердечного приступа. После суда Корасон Амурао вернулась на Филиппины, вышла замуж и стала медсестрой.
Кэрол ДаРонч сбежала от Теда Банди
Кэрол ДаРонч
В 1974 году Кэрол ДаРонч из штата Юта, едва не стала одной из многочисленных жертв самого известного в мире серийного убийцы Теда Банди. Одетый как офицер полиции, Банди подошел к Кэрол на стоянке торгового центра, объяснил, что ее машину хотели угнать и попросил подъехать с ним в участок для составления протокола.
Девушка заподозрила неладное, когда странный "полицейский" повернул в сторону леса, она вырвалась из машины, но Банди поймал ее, надел наручники и попытался ударить ломом по голове. Из последних сил Кэрол пнула преступника в пах, вырвалась и бросилась навстречу проезжавшей мимо машине.
Позднее девушка предоставила полиции важную информацию о преступнике, но еще долгое время он оставался на свободе, продолжая убивать. В 1975 году машину Банди остановил офицер, в салоне были найдены наручники, и Банди арестовали, обвинив пока лишь в попытке похищения.
Доказательств преступлений Теда Банди было слишком мало, в 77-м ему удалось сбежать из-под стражи и только через год он был пойман. После признания в убийстве 28 женщин Теда Баги приговорили к смертной казни.
Уитни Беннетт выжила после нападения "Ночного Сталкера"
Ричард Рамирез
В 1985 году Ричард Рамирез (маньяк по прозвищу Ночной Сталкер) влез в окно спальни 16-летней Уитни Беннетт. Он ударил девушку монтировкой по голове, и, не найдя на кухне ножа, принялся душить ее с помощью телефонного шнура. В это момент шнур начал искрить, и Рамирез уронил его. Преступник принял это за знак божьей воли и сбежал, бросив жертву.
Уитни очнулась от дикой боли в голове, добралась до коридора и позвала на помощь родителей, которые спали в другой части дома. После нападения Уитни нанесли 478 швов, а позднее ей пришлось пережить несколько пластический операций и пройти длительную терапию, чтобы избавиться от ночных кошмаров.
Позднее девушка смогла дать показания по делу Рамиреза, который был признан виновным в общей сложности по 43 различным преступлениям, в числе которых более 10 убийств и жестокое изнасилование девочек шести и девяти лет, которые, к счастью, также остались живы. Серийного убийцу приговорили к смертной казни.
Спустя несколько лет Уитни вышла замуж за сына одного из детективов полиции, который участвовал в поиске Рамиреза.
Тереза Торнхилл отбилась от серийного убийцы, укусив его за руку
Роберт Блэк
Почти двадцать лет серийный убийца Роберт Блэк охотился на молодых девушек в Англии. В 1988 году он совершил покушение на 15-летнюю Терезу Торнхилл возле дома, где жила девушка. Блэк сделал вид, что его машина сломалась, попросил помочь, а, когда Тереза подошла ближе, попытался затащить ее в свой фургон. Тереза стала отбиваться, укусила преступника за руку и убежала домой.
Позднее Блэка признали виновным в совершении четырех убийств и приговорили к пожизненному заключению.
Кейт Моир удалось сбежать от пары серийных убийц
Кейт Моир
В 1986 году 17-летняя Кейт Моир была похищена серийными убийцами Дэвидом и Кэтрин Бирни из Австралии. Преступники привезли девушку к себе в дом, заковали в наручники, пытали и насиловали. Когда на следующий день супруги Бирни покинули дом, Кейт смогла вылезти из окна и сбежать.
В полиции сначала не поверили девушке, но подробные показания Кэтрин убедили офицеров начать расследование. Позднее Дэвид Бирни признался в четырех убийствах, и пару приговорили к пожизненному заключению.
Ребекка Граде вырвалась из рук убийцы Грин-Ривер
Гари Риджуэй
Гари Риджуэй охотился за женщинами легкого поведения, потому что знал, что полиции будет намного сложнее искать жертв, которые часто меняют документы и место жительства. Однажды дождливой ночью 1982 года Ребекка Гарде Гуай путешествовала автостопом по Тихоокеанскому Южному шоссе. Мужчина остановился и согласился ее подвезти в обмен на оральный секс за 20 долларов.
По дороге они болтали по душам, пока мужчина не остановил машину около леса. Ребекка принялась за дело, но через несколько секунд почувствовала, что водитель начал ее душить, схватив за горло. Ей удалось оттолкнуть его и сбежать, воспользовавшись моментом. Чудом она наткнулась на трейлер с семьей туристов, которые спрятали женщину, а затем довезли до города.
Боясь, что полиция ей не поверит и арестует за проституцию, Ребекка два года не сообщала о нападении. Ее показания не привели к задержанию убийцы, но помогли властям составить описание преступника. Риджуэя удалось арестовать только в 2001 году.
Благодаря проведенным тестам ДНК, его признали виновным в убийстве четырех женщин и приговорили к пожизненному заключению. Ребекка Гарде остается единственной известной жертвой, пережившей его нападение.