Они спаслись: 7 женщин, которые выжили после нападения серийных убийц (Фото)

1 Сложно представить, что может чувствовать человек, которому удалось избежать смерти. Еще сложнее понять, что происходит с теми, кто стал жертвой самых страшных преступлений и смог чудом вырваться из смертельной ловушки. Корасон Амурао избежала смерти, спрятавшись под кроватью Корасон Амурао В 1966 году серийный маньяк Ричард Спек изнасиловал и убил восемь студенток-медсестер, ворвавшись в чикагский таунхаус, находившийся неподалеку от местного колледжа. Девятая девушка осталась в живых. Корасон Амурао, открывшая дверь убийце, от ужаса спряталась под кроватью, и за время жестокой расправы, которая длилась почти шесть часов, убийца просто забыл про нее. Когда Спек покинул дом, Корасон нашла в себе силы открыть окно и позвать на помощь. Позднее именно она стала главным свидетелем по делу убийства. По ее словам был составлен фоторобот подозреваемого, она подробно описала татуировку мужчины с надписью: "Born to Raise Hell", а позднее выступала против него в суде. Спек был приговорен к смертной казни, которую заменили пожизненным заключением. В 1991 году убийца скончался в тюрьме от сердечного приступа. После суда Корасон Амурао вернулась на Филиппины, вышла замуж и стала медсестрой.

2 Кэрол ДаРонч сбежала от Теда Банди Кэрол ДаРонч В 1974 году Кэрол ДаРонч из штата Юта, едва не стала одной из многочисленных жертв самого известного в мире серийного убийцы Теда Банди. Одетый как офицер полиции, Банди подошел к Кэрол на стоянке торгового центра, объяснил, что ее машину хотели угнать и попросил подъехать с ним в участок для составления протокола. Девушка заподозрила неладное, когда странный "полицейский" повернул в сторону леса, она вырвалась из машины, но Банди поймал ее, надел наручники и попытался ударить ломом по голове. Из последних сил Кэрол пнула преступника в пах, вырвалась и бросилась навстречу проезжавшей мимо машине. Позднее девушка предоставила полиции важную информацию о преступнике, но еще долгое время он оставался на свободе, продолжая убивать. В 1975 году машину Банди остановил офицер, в салоне были найдены наручники, и Банди арестовали, обвинив пока лишь в попытке похищения. Доказательств преступлений Теда Банди было слишком мало, в 77-м ему удалось сбежать из-под стражи и только через год он был пойман. После признания в убийстве 28 женщин Теда Баги приговорили к смертной казни.

3 Уитни Беннетт выжила после нападения "Ночного Сталкера" Ричард Рамирез В 1985 году Ричард Рамирез (маньяк по прозвищу Ночной Сталкер) влез в окно спальни 16-летней Уитни Беннетт. Он ударил девушку монтировкой по голове, и, не найдя на кухне ножа, принялся душить ее с помощью телефонного шнура. В это момент шнур начал искрить, и Рамирез уронил его. Преступник принял это за знак божьей воли и сбежал, бросив жертву. Уитни очнулась от дикой боли в голове, добралась до коридора и позвала на помощь родителей, которые спали в другой части дома. После нападения Уитни нанесли 478 швов, а позднее ей пришлось пережить несколько пластический операций и пройти длительную терапию, чтобы избавиться от ночных кошмаров. Позднее девушка смогла дать показания по делу Рамиреза, который был признан виновным в общей сложности по 43 различным преступлениям, в числе которых более 10 убийств и жестокое изнасилование девочек шести и девяти лет, которые, к счастью, также остались живы. Серийного убийцу приговорили к смертной казни. Спустя несколько лет Уитни вышла замуж за сына одного из детективов полиции, который участвовал в поиске Рамиреза.

4 Тереза Торнхилл отбилась от серийного убийцы, укусив его за руку Роберт Блэк Почти двадцать лет серийный убийца Роберт Блэк охотился на молодых девушек в Англии. В 1988 году он совершил покушение на 15-летнюю Терезу Торнхилл возле дома, где жила девушка. Блэк сделал вид, что его машина сломалась, попросил помочь, а, когда Тереза подошла ближе, попытался затащить ее в свой фургон. Тереза стала отбиваться, укусила преступника за руку и убежала домой. Позднее Блэка признали виновным в совершении четырех убийств и приговорили к пожизненному заключению.

5 Кейт Моир удалось сбежать от пары серийных убийц Кейт Моир В 1986 году 17-летняя Кейт Моир была похищена серийными убийцами Дэвидом и Кэтрин Бирни из Австралии. Преступники привезли девушку к себе в дом, заковали в наручники, пытали и насиловали. Когда на следующий день супруги Бирни покинули дом, Кейт смогла вылезти из окна и сбежать. В полиции сначала не поверили девушке, но подробные показания Кэтрин убедили офицеров начать расследование. Позднее Дэвид Бирни признался в четырех убийствах, и пару приговорили к пожизненному заключению.