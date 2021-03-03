"Первое время притихнет, но нутро вылезет наружу" - пленница скопинского маньяка о его освобождении (видео)

Екатерина Мартынова, пленница так называемого "скопинского маньяка" Виктора Мохова, которого освободили после 17 лет заключения, уверена, что выйдя на свободу преступник снова начнет охоту, но уже на новых жертв.

Об этом она рассказала в комментарии Telegram-каналу LIFE SHOT.

"Я до конца вот в это не могу поверить. Очень грустно. У меня уже есть информация, что он на одном из центральных каналов будут снимать передачу. Получается человек отсидел 17 лет, я его считала, и буду считать маньяком, а он звезда",- поделилась своими впечатлениями девушка.

По мнению Мартыновой, Мохов не раскаялся и способен на новые преступления, ведь "нутро вылезет наружу".

Напомним, Мохова посадили в 2004 году за то, что он похитил двух девочек - 14 и 17 лет и почти 4 года держал их в заточении в подвале. Все эти годы он насиловал и избивал пленниц, одна из которых трижды рожала от него детей.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что 70-летнего Мохова после освобождения из колонии вывозили тайно.