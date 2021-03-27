Оля Фреймут показала свои роскошные хоромы (видео)

Известная украинская телеведущая Оля Фреймут, которую недавно спародировал Владимир Остапчук, на днях показала видео, сделанное из своего загородного дома под Киевом, в котором она проживает вместе со своим мужем, генеральным директором "Нового канала" Владимиром Локотко и их детьми.

Ролик появился в сториз Инстаграма бывшей ведущей передачи "Ревизор".

"Когда дома одна с детьми. Отвлеклась на 5 минут", - подписала кадры Ольга, на которых запечатлены 4-летний Валерий и 3-летняя Евдокия.

Телеведущая засветила интерьер просторного особняка, в котором практически вся отделка сделана из светлого дерева.

Также впечатляет необычная лестница, которая ведет на второй этаж.

Еще несколько фотографий Ольги Фреймут, сделанных в загородном доме:

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Известно, что Ольга также является владелицей квартиры, которая расположена в Киеве на Подоле.

Ольга Фреймут вышла замуж за Владимира Локотко в апреле 2017 года. У пары двое совместных детей: сын Валерий (2016) и дочь Евдокия (2017). Также у телеведущей есть старшая дочь Злата (2006).

Ранее украинская телеведущая Ольга Фреймут показала редкий общий снимок со своим супругом, сделанный на фоне гор.