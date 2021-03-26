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"Предлагали": Юрий Горбунов рассказал, будет ли уходить в политику

"Предлагали": Юрий Горбунов рассказал, будет ли уходить в политику
22:23 Сегодня Телеграф Фото: instagram gorbunovyuriy

Украинский телеведущий Юрий Горбунов дал обширное интервью "Телеграфу", где рассказал о съемках украинской комедии "Скажене весілля-3", семейной жизни с Екатериной Осадчей, а также дальнейших творческих планах.

Заслуженный артист Украины признался, что ранее ему предлагали сделать политическую карьеру.

"Предлагали, я не пошел. И если вновь предложат, не знаю, соглашусь ли. Потому что все-таки люди должны заниматься тем, чему они учились и что они умеют. Политика, как мне кажется, - это профессия", - сказал Горбунов.

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Телеведущий отметил, что отказался от предложения, но наперед что-то прогнозировать он не собирается.

Напомним, что ранее Юрий Горбунов принял участие в развлекательном шоу на телеканале "1+1" - "Липсинг Баттл", в котором сразился со своим коллегой Григорием Решетником.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 87

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Политика, Юрий Горбунов.
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