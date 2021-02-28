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"Скажене весілля-3": создателей фильма заподозрили в запрещённой рекламе

"Скажене весілля-3": создателей фильма заподозрили в запрещённой рекламе
21:53 Сегодня Телеграф Фото: instagram

28 февраля на большие экраны вышла третья часть украинской комедии "Скажене весілля". Известный своими обзорами блогер Тайлер Андерсон отправился на премьеру и уже опубликовал на своем ютуб-канале Geek Journal отзыв о фильме.

 
 
 
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Публикация от Geek Journal (@geek.journal.official)

Блогеру очень не понравился тот факт, что фильм просто напичкан различной рекламой, а персонажи практически разговаривают рекламными слоганами. Стоит отметить, что продакт-плейсмент это распространенное явление в киноиндустрии, но ведь всему же есть предел.

Для справки: Продакт-плейсмент — прием неявной (скрытой) рекламы, заключающийся в том, что реквизит, которым пользуются герои в фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх, музыкальных клипах, книгах, на иллюстрациях и картинах, имеет реальный коммерческий аналог. Может проявляться в демонстрации непосредственно самого рекламируемого продукта, его логотипа, а также упоминания продукта в положительном смысле. В профессиональной литературе product placement принято обозначать аббревиатурой PP. (материал из Википедии)

В третьей части "Скаженого весілля" подобной рекламы не одна и не две. Семечки "Сан Саныч", интернет-магазин Розетка, техника "Dnipro", но наибольшее количество вопросов вызывает реклама лекарственного препарата "Корвалмент".

Если обратиться к Закону Украины "О рекламе", а именно к статье 21 о реклама лекарственных средств, медицинской техники, методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, то мы видим, что в рекламе лекарства нарушается сразу несколько пунктов из закона.

Да и в этом же законе говорится о том, что запрещено представлять сведения или призывать к действиям, которые могут повлечь нарушение законодательства, или могут нанести вред здоровью или жизни людей. А так, как препарат неправильно употребление препарата "Корвалмент" может навредить, то и выходит, что это является нарушением.

Также, если обратиться к указу МОЗ Украины "Об утверждении нормативных актов по вопросам рекламы лекарственных средств", то там говорится, что запрещено рекламировать лекарство так, что будет создаваться впечатление, что консультация с врачом не нужна. Об этом также говорится и в статье 21 закона Украины "О рекламе".

Выпуск Geek Journal о "Скаженому весіллі-3": 

Напомним, что в третьей части фильма показываются события, которые происходят в семье Середюков спустя четыре года после свадьбы старшей дочери. Пришла очередь жениться младшему из семьи - Захару. И уже по традиции, парень выбирает себе в невесты не простую украинку, а красавицу Раду, дочь цыганского барона. Естественно, их свадьба не пройдет без приключений.

Трейлер фильма:

 

Ранее, "Телеграф" писал, что YouTube-канал Geek Journal запорожского блогера, который представляется как Тайлер Андерсон, могут закрыть из-за жалоб со стороны телеканала "1+1", за то что блогер расритиковал контент канала. Однако все обошлось и "плюсы" отозвали свои претензии к каналу Geek Journal. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 680

Все по теме:

Реклама, Кино, Фильм, Geek Journal, Тайлер Андерсон, Скажене весілля-3.
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