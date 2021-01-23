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"GEEK JOURNAL буде ЖИТИ?": "1+1" убрал все жалобы с украиноязычного канала (видео)

"GEEK JOURNAL буде ЖИТИ?": "1+1" убрал все жалобы с украиноязычного канала (видео)
Обновлено 15:49 Сегодня Телеграф Фото: instagram Geek Journal

В четверг, 21 января, запорожский блогер с псевдонимом Тайлер Андерсон заявил, что его YouTube-канал под названием Geek Journal с обзорами кино и сериалов закрывается.

Причиной этого стали жалобы телеканала "1+1", представители которого обвинили блогера в нарушении авторских прав в видео, в котором были использованы куски видеоконтента канала.

"Щедрые плюсы подарили нам уже 4 страйка с 3 возможных" - сообщил тогда Андерсен.

Теперь стало известно, что телеканал снял все "страйки" (жалобы - ред.) с канала Geek Journal. Об этом в пятницу, 23 января, сообщил сам блогер.

"Вы сделали НЕВОЗМОЖНОЕ! 1+1 сняли все 4 (!) страйки с нашего основного канала Geek Journal! Мы не уверены, что это конец и не радуемся заранее... Однако безумный резонанс произошел, это факт, и плюсы не могли этого не заметить. За что низкий поклон КАЖДОМУ!" - поблагодарил блогер подписчиков за поддержку.

 
 
 
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A post shared by Geek Journal (@geek.journal.official)

Напомним, что это не первый случай скандальных разбирательств, связанных с телеканалом "1+1". В октябре 2020 года канал "Украина" обвинил "1+1" в "пиратском поведении", когда выпустил первый выпуск развлекательного шоу "Маскарад", идея которого была практически идентична проекту "Маска", транслируемым "Украиной".

"Маскарад" vs "Маска": разбирательство между каналами "1+1" и "Украина" продолжается

Позже "плюсы" заявили, что категорически отвергает любые обвинения со стороны телеканала "Украина" и готов отстаивать свою позицию.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 187

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YouTube, 1+1, Geek Journal, Тайлер Андерсон.
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