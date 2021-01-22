Скачать
Пятница, 22.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Тарифные игры в Украине: как обманывают простых украинцев и зачем "Нафтогаз" убивает рынок
Тарифные игры в Украине: как обманывают простых украинцев и зачем "Нафтогаз" убивает рынок
На Майдане рухнул потолок оживленного подземного перехода: эксклюзивные фото с места ЧП
На Майдане рухнул потолок оживленного подземного перехода: эксклюзивные фото с места ЧП
Охраны больше, чем местных: украинцы обсуждают приезд Зеленского к сгоревшему харьковскому хоспису (видео)
Охраны больше, чем местных: украинцы обсуждают приезд Зеленского к сгоревшему харьковскому хоспису (видео)
В центре Минска у дома правительства мужчина поджег себя (фото и видео)
В центре Минска у дома правительства мужчина поджег себя (фото и видео)

Известный украинский YouTube-канал могут заблокировать навсегда: виноват "1+1"

Известный украинский YouTube-канал могут заблокировать навсегда: виноват "1+1"
Обновлено 14:39 Сегодня Телеграф

Запорожский блогер с псевдонимом Тайлер Андерсон заявил, что его ютуб-канал Geek Journal с кинообзорами закрывается.

Вечером 21 января Тайлер Андерсон создал отдельный от Geek Journal канал, на котором опубликовал обращение к своим поклонникам. В видео он рассказал, что вскоре Geek Journal может прекратить свое существование из-за жалоб со стороны представителей канала "1+1".

“Щедрые плюсы подарили нам уже 4 страйка с 3 возможных” - говорит блогер.

Причиной жалоб от “1+1” стал крайний выпуск на канале, в котором Тайлер раскритиковал “плюсы” и все программы и сериалы, которые там выходит, включая сериалы "Школа" и "Черный ворон". "1+1" обвинил Андерсона в нарушении авторских прав в видео, в котором он использовал куски видеоконтента канала.

В свою очередь блогер отмечает, что использовал части видео "1 + 1" в рамках политики YouTube - "fair use" (добросовестное использование). Тайлер готов идти до последнего. Он будет подавать апелляции и будет оспаривать "забастовки" сколько нужно.

В "1+1" уже отреагировали на ситуацию. Представители “плюсов” утверждают, что принцип fair use "нельзя применять к каналам с монетизацией”. 1+1 media готовы идти на диалог с автором канала Geek Journal, чтобы обсудить сложившеюся ситуацию.

Тот выпуск, с которым сам Тайлер Андерсон связывает блокировку, удален с канала, но поклонники канала Geek Journal уже перезалили его назад.

Ранее, “Телеграф” писал, что это не первый скандал с каналом “1+1” - телеканал “Украина” обвинил “плюсы” в плагиате шоу Маска.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 129

Все по теме:

Скандал, YouTube, 1+1, YouTube-канал, Geek Journal.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "У Козака сдают нервы": представители Донецка в ТКГ рассказали о последних переговорах по Донбассу
02 Внучка Григория Чапкиса сообщила о горе в семье
03 Байден избавился от роскошного атрибута, стоявшего на столе у Трампа в Белом доме
04 В Харькове средь бела дня похитили молодого стоматолога: первые подробности и фото
05 Чем грозит для Украины возвращение "старой Америки": Аслунд озвучил прогноз
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Известный инфекционист рассказала, кого опасно вакцинировать от коронавируса
Известный инфекционист рассказала, кого опасно вакцинировать от коронавируса
Скандал с поставками китайской вакцины в Украину получил продолжение: Минздрав заподозрили в обмане
Скандал с поставками китайской вакцины в Украину получил продолжение: Минздрав заподозрили в обмане
Снег, дожди и штормовой ветер: синоптик дала прогноз на выходные
Снег, дожди и штормовой ветер: синоптик дала прогноз на выходные
Контракт закончился? Бузова насмешила фанатов расставанием с Давой
Контракт закончился? Бузова насмешила фанатов расставанием с Давой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь