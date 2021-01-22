Известный украинский YouTube-канал могут заблокировать навсегда: виноват "1+1"

Запорожский блогер с псевдонимом Тайлер Андерсон заявил, что его ютуб-канал Geek Journal с кинообзорами закрывается.

Вечером 21 января Тайлер Андерсон создал отдельный от Geek Journal канал, на котором опубликовал обращение к своим поклонникам. В видео он рассказал, что вскоре Geek Journal может прекратить свое существование из-за жалоб со стороны представителей канала "1+1".

“Щедрые плюсы подарили нам уже 4 страйка с 3 возможных” - говорит блогер.

Причиной жалоб от “1+1” стал крайний выпуск на канале, в котором Тайлер раскритиковал “плюсы” и все программы и сериалы, которые там выходит, включая сериалы "Школа" и "Черный ворон". "1+1" обвинил Андерсона в нарушении авторских прав в видео, в котором он использовал куски видеоконтента канала.

В свою очередь блогер отмечает, что использовал части видео "1 + 1" в рамках политики YouTube - "fair use" (добросовестное использование). Тайлер готов идти до последнего. Он будет подавать апелляции и будет оспаривать "забастовки" сколько нужно.

В "1+1" уже отреагировали на ситуацию. Представители “плюсов” утверждают, что принцип fair use "нельзя применять к каналам с монетизацией”. 1+1 media готовы идти на диалог с автором канала Geek Journal, чтобы обсудить сложившеюся ситуацию.

Тот выпуск, с которым сам Тайлер Андерсон связывает блокировку, удален с канала, но поклонники канала Geek Journal уже перезалили его назад.

Ранее, “Телеграф” писал, что это не первый скандал с каналом “1+1” - телеканал “Украина” обвинил “плюсы” в плагиате шоу Маска.