Юрий Горбунов: вместо "Скаженого весілля-4" будет новый фильм и сериал

Актер, телеведущий, шоумен, заслуженный артист Украины Юрий Горбунов в откровенном интервью «Телеграфу» рассказал о закулисье кинематографа, магии шоу «Голос країни», сюрпризах от супруги-телеведущей Кати Осадчей и многом другом.

Окончив в 1992 году Киевский институт театрального искусства им. Карпенко-Карого, Юрий Горбунов пять лет проработал в драматическом театре в Ивано-Франковске. Затем переехал в Киев, где был помощником режиссера в центре «Арт-Велес», режиссером клуба «Голливуд». И, наконец, закрутился роман с телевидением. УТ-1, Новый канал, СТБ. А с 2006 года он пришел на телеканал «1 + 1». Легче, наверное, назвать те шоу, которые он не вел. Но мы не ищем легких путей. Вот лишь некоторые проекты, которым придал изюминку своим талантом ведущего Юрий Горбунов: «Танці з зірками», «Голос країни», «Зірка + Зірка», «Суперзірка», «Краса по-українські», «ПРОСТО шоу», «Великий пекарський турнір», «ШоуЮри».

Как артист снялся в массе фильмов и сериалов, сыграв, к примеру, акушера-гинеколога в «Волчице», адвоката в «Пончик Люся», сотрудника агентства ритуальных услуг в «Романе выходного дня». Спродюсировал один из самых успешных украинских фильмов «Скажене весілля», третья часть которого вышла в прошлом месяце. Да еще и сыграл там Назария Запухляка. Ну и, конечно, на его счету бесподобные «Великі Вуйки», где Юрий перевоплотился в Ивана Петрука. О творческой и личной жизни, которые переплелись после женитьбы на Кате Осадчей, мы и поговорили.

– Юрий, в прошлом году вам исполнилось 50. При этом признались, что чувствуете себя на 21 год. А что было в 21? Почему именно эта цифра? Что помогает чувствовать себя не на паспортный, а на внутренний возраст?

- 21 – это было время, когда я закончил институт и пришёл работать в театр. Был сбор труппы, и артистам представили нас, молодых. И кто-то у меня спросил: «Юра, а сколько вам лет?» Я говорю: «21». И я поймал своё внутреннее ощущение. Было лето, я был в футболке, в шортах. Тебе 21 год, у тебя вся жизнь впереди. Ты пришёл в крутой театр с классным коллективом. И ощущение того, что вот ты полон энергии, сил и здоровья, и впереди у тебя много дел, которые надо сделать, – это ощущение при мне всегда. И я, когда вдруг есть какой-то упадок сил, вспоминаю этот момент, вспоминаю эту энергию, которая приливает в тело, и вдохновляюсь им.

- 3 февраля вы с Катей Осадчей отметили 4 года со дня свадьбы. Вас считают одной из самых романтических и ярких пар в украинском шоу-бизнесе. При этом вместе проводите практически всё время, даже на работе. Как удается при этом сохранять крепкие отношения?

- Мне нравится, что мы оба телеведущие. Это плюс. К счастью, мы не соперники. В нашей профессии мы видим только позитивные моменты. Мы не надоедаем друг другу ни на работе, ни дома. Мы всегда счастливы в компании друг друга, и поэтому, когда надо вместе перед «Голосом…» поучить текст, побросать друг другу реплики, то, наоборот, это очень удобно. Или посмотреть: «Скажи, как лучше – это надеть или то?» Твоя вторая половина из того же бизнеса и тебе не надо ничего долго объяснять, почему задержалась съёмка, почему так произошло. Думаю, что если бы вторая половина занималась каким-то обычным делом, то было бы иногда много вопросов, почему съёмка планировалась до 10-ти вечера, а закончилась в 2 часа ночи.

– Расскажите о самых запоминающихся сюрпризах, которые сделали вам родные, близкие, друзья, коллеги? И о тех, что делали сами…

- Самый большой сюрприз — это когда моя супруга сказала, что она беременна Иваном. И это был, наверное, самый большой сюрприз в жизни, ожидаемый и счастливый. А ещё до этого моё 45-летие – опять же, Катя сделала мне сюрприз. Мы поехали на дачу, и уже было поздно, вокруг темно. Она говорит: «Нам надо заехать на дачу, а потом мы поедем в ресторан». И мы заезжаем на дачу… А она собрала там всех моих друзей, и они, когда зажёгся свет, выскочили из-за кустов и стали петь: «Happy birthday!» Мы гуляли до утра. И это как в голливудском кино, когда внезапно сюрприз имениннику. Было круто. Потом мне приходилось много – в хорошем смысле слова «приходилось» – разными способами отрабатывать на Катиных днях рождения. Приглашал я разных артистов, заказывал салюты. Вообще сюрпризы – это крутая штука, особенно если они ожидаемые и приятные.

- Известно, что вы играете на баяне, фортепиано, гитаре… Когда последний раз играли на каждом из трех инструментов? Использовали ли эти навыки в съемках шоу, сериалов?

- Последний раз на баяне я играл в сериале. Это было продолжение «Останнього москаля», во втором сезоне. На гитаре я периодически и сейчас играю. А на фортепиано — очень редко. В начале карантина, прошлой весной, я принял участие в челлендже «корисний карантин», который запустил ведущий программы «Гроші». Челлендж призывал оставаться дома и показывать друг другу, как можно провести карантин с семьей, чем развлечься, в период, когда закрыты кафе, рестораны, кино, театры. Вот я решил сесть за фортепиано и сыграть на нем.

Программу по баяну я освоил в музыкальной школе. На гитаре там же научился играть. Помню, как в юности часто исполнял песни модных тогда рок-групп во дворе для друзей, - они имели тогда какое-то очень большое значение. В меня были влюблены все девочки благодаря гитаре. Потом эти музыкальные умения мне сильно пригодились в театральном институте.

– Ходили слухи, что подумываете с Катей сделать дуэт. Есть шанс?

- Если хватит времени, можем что-то сыграть – Катя на пианино, а я на гитаре. Реально – да. Но на это нет времени. (смеётся – прим.ред.)

- Сейчас идет уже 11-й сезон "Голос країни", где вы всё так же выступаете в роли ведущего. Что помогает постоянно делать это как-то иначе, приносить «изюминки»? Чем в этом сезоне «цепляют» участники и судьи?

- Мне кажется, «Голос країни» сам по себе уже является уникальным событием, потому что в этом году 11-й сезон. Каждый год в каждом сезоне есть люди, которые удивляют. Каждый сезон есть люди, которые, когда поют, ты открываешь рот и думаешь: «Вот это да! Сколько у людей таланта». В проекте просто надо восхищаться теми голосами, которые ты слышишь, и реагировать на всё, что происходит.

У нас крутые тренеры, новый состав, у нас есть такие артисты, как Юлия Тымочко, которая, вот как по мне, это ну прямо «жемчужина народного таланта». Есть такие крутые артисты, как Никита Ломакин, который уже, вроде, как что-то доказал в этой жизни, и вот он вновь приходит и с чистого листа начинает. Есть такие, как Виталий Борисюк, признанный артист, признанный певец, но он идёт, не боится, и, несмотря ни на какие года, пробует, делает.

Круто, что «Голос…» как раз является таким плацдармом, где люди могут показать себя. И никакого другого места для того, чтобы так себя проявить, у них нет. Поэтому я очень рад, что я причастен к этому процессу. И каждый раз я как новую страницу открываю. Это только со стороны кажется, что вроде как одна и та же схема: ведущие выходят, здороваются, потом объявляют судей. Но каждый раз всё это по-новому. Каждый раз это как поездка в какую-то далёкую экзотичную страну, и ты с предвкушением ждёшь приключений.

- Смотрите ли «Лигу смеха», где сами несколько лет были играющим тренером и победителем одного из сезонов? Что скажете о "карантинном" сезоне?

- «Карантинные» сезоны никому не идут на пользу, но я рад, что есть «Лига смеха», потому что у нас такое количество талантливых людей в стране, они должны быть при деле. Пусть «Лига смеха» живёт долго, радует телезрителей, меняет тренеров – если надо, могу появиться ещё в какой-то момент. Такие проекты развивают телевидение, и такую большую часть, такой большой слой населения, как команды, которые в них играют.

- Вы довольно активны в соцсетях. Сами ведете или есть помощники?

- Да, я веду сам. У меня есть только один человек, который помогает, если нужно что-то для TikTok’а смонтировать и музыку наложить. Остальное я сам. Считаю, что соцсети надо вести самому, потому что это более эмоциональное общение, месседжи в общество, и они должны быть индивидуальными, зависеть от настроения. В социальных сетях надо быть активным.

- Какая из соцсетей ближе – и почему?

- Мне ближе всего Instagram и TikTok. Правда, то, что у меня публикуется в Instagram, автоматически попадает и на мою официальную страничку в Facebook, там более 22 тысяч подписчиков. Конечно, я тоже уделяю ему время, хотя и не так много, как Instagram.

- Второй сезон комедийного сериала "Великі Вуйки", премьера которого состоялась 30 ноября на "1+1", порадовал украинского зрителя и обилием звезд (Юрий Горбунов, Надежда Мейхер, Тина Кароль, Лидия Таран, Влад Яма, Евгений Кошевой, Юрий Ткач, Екатерина Осадчая), и яркими сюжетными поворотами. Вновь (как и в первом сезоне) были пикантные сцены между героями Юрия Горбунова и Надежды Мейхер. Как реагировали на такие сцены ваши реальные возлюбленные? Поделитесь интересными ситуациями, которые происходили на съемках.

- К счастью, никаких мистических и сложных сцен не было. Всё, что касается каких-то интимных сцен, то они интимные в меру, без всякого перехода за красную линию. Я знаю, что и с Надиной стороны, и с моей стороны у родных это не вызывало никаких вопросов. Все прекрасно понимают, что это работа, это кино, и в кино есть разное, что надо воплощать в жизнь. Но там не было ничего такого, что вызвало бы прямо какую-то бурю эмоций.

По поводу самих съёмок, – это уже как всегда закон природы: когда надо снимать жару – на улице холодно, а когда должен быть ветер и нужен дождь – то в это время жара. Приходится поливать из пожарной машины и делать дождь. В моём случае, это сцены, которые снимались в бассейне, когда мой персонаж Иван учится плавать под руководством Боди. Именно в этот день температура опустилась. Несмотря на то, что на момент съёмок вышло солнышко, всё равно вода была сильно холодная. Можно было снять это в другой день, когда теплее была вода, но именно так всегда совпадает. «Законы кинобизнеса» я это назову.

- 25 февраля состоялась премьера «Скажене весілля-3», где вы выступаете продюсером, а также исполнителем роли яблуневского тамады Назария Запухляка. Как на съемках отразился корона-кризис? Как выходили из ситуации?

- Отразился, как и у всех. Мы снимали на 2 месяца дольше, чем планировали. Сидели на карантинах, ждали, пока люди выздоровеют. Сначала гримёры, потом костюмеры, потом артисты. И в итоге крайняя сцена с Олегом Винником, где он в финале поёт, снималась уже тогда, когда на улице было прохладно и изо рта шёл пар. Было несколько градусов тепла - и уже не совсем зелёная трава, как в начале фильма. Но здесь ничего удивительного, все пострадали от пандемии. И это ещё не закончилось – вот, что самое главное. И ещё непонятно, когда закончится. Поэтому мы продолжаем работать в этих условиях.

Я счастлив, что до локдауна, который начался 20 марта, у нас как для украинского кинорынка и как для 50%-ных залов, очень хорошие кинотеатральные сборы – более 27 миллионов грн. Самые прогрессивные прогнозы были – 12 миллионов, потому что 50% зала, очень много кинотеатров закрылось. Тем не менее, «Скажене весілля 3» продолжает рулить. Мы рады, что народ смотрел, и у них очень позитивные отклики по поводу фильма. Все жалеют о том, что не будет уже 4-й части, потому что мы всех детей поженили. Это нас наталкивает на мысль, что, может быть, стоит придумать 4-ю часть, если оно так заходит.

Кстати, «Скажене весілля» стало первым украинским фильмом, чей формат был экспортирован за границу: в Литве вышла адаптация украинской комедии под названием «Импорт жениха». Да в целом прокат двух предыдущих частей был не только в Украине, но и в США, Польше, Чехии, Канаде и Литве, что является ярким примером популяризации украинской киноиндустрии в мире.

- Какие эпизоды снимался труднее всего – и почему?

- Самые сложные моменты у нас связаны с битвой тортов. Когда идёт драка, которая переходит в кидание тортами. Во-первых, огромное количество сладких изделий было потрачено. Во-вторых, все были грязные. Один попал в камеру, камеру вытирали. Кому-то в рот залетело, кому-то ещё куда-то. Это было смешно, но тем не менее такие сцены всегда сложно снимать, потому что очень часто на некоторые моменты есть один дубль. Потом надо всех стирать, мыть, а это время и деньги. Поэтому эти сцены долго репетируются, а потом снимаются. Как по мне, это была самая трудная, потому что она очень важна для фильма и сложна в съёмках.

Сложно снимались сцены погони, когда пробиваются колёса, когда с лошадьми на бричках приходилось снимать. У лошадей свой принцип жизни, их надо кормить, поить, они должны отдыхать. Они не всегда подвластны графику съёмок, у них свой жизненный ритм. В итоге это всё всегда выливается в какие-то киношные истории. И круто, что они есть, потому что из этого состоит вообще киножизнь.

- В третьей части появились новые звездные актеры. Как влились в коллектив? Чем поразили?

- У нас новая пара — это Катя Файн, которая играет «невесту ромского происхождения», и Слава Хостикоев, сын Анатолия Георгиевича и Натальи Сумской. Они оба проходили серьёзнейший кастинг. И фамилия «Хостикоев» для нас ничего не говорила, для Славы не было никаких привилегий, что он сын народных артистов. Он, как и все, работал, учил текст, и для него не было никаких поблажек. И я считаю, что этот кино-дуэт Кати и Славы очень удачный. Очень круто влились в наше кино Цыганский театр «Романс» Игоря Крикунова и сам Игорь Николаевич, который сыграл цыганского барона – папу Рады. С этими людьми я давно знаком, это прекрасный коллектив, талантливейшие люди. И, мне кажется, очень круто, что появился фильм, где они смогли проявить всё своё искусство, песни, костюмы. Игорь Николаевич в очередной раз подтвердил статус народного артиста Украины. Так что наши все новые персонажи влились активно, и мы очень этому рады.

Надя Мейхер, соответственно, играет настоятельницу Капиталину. С Надей у нас прекрасные творческие отношения. Она отлично сыграла небольшую, но харизматичную роль. Так что, знаете, «Скажене весілля» – это бренд. Сюда уже кто бы ни вписался – сложно сломать эту систему. Она работает, и я этому счастлив.

- Была ли идея снять сериал "Скажене весілля"?

- Мы в процессе. Не хочу раскрывать все наши подробности, потому что планами делиться – это смешить Бога и людей. Но «Скаженого-4» не будет, а будет трансформация этой истории. Будет новый полный метр, новый сериал и об этом поведаем позже. Герои «Скаженого весілля» стали уже национальными и просто так бросать их нельзя.

- Всё больше украинских артистов уходит в политику. Вам предлагали такую смену амплуа?

- Предлагали, я не пошёл. И если вновь предложат, не знаю, соглашусь ли. Потому что всё-таки люди должны заниматься тем, чему они учились и что они умеют. Политика, как мне кажется, - это профессия. Поэтому мой ответ прозвучал: нет. Как будет дальше - не люблю зарекаться и наперёд что-то прогнозировать.