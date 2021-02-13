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"Меньше конкурентов": Остапчук ответил, собирается ли он идти в политику

"Меньше конкурентов": Остапчук ответил, собирается ли он идти в политику
10:37 Сегодня Телеграф Фото: instagram Владимира Остапчука

Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук, который рассказал, как стал шоуменом, рассказал изданию "Телеграф", готов ли он строить политическую карьеру, как и его коллеги из шоу-бизнеса.

Мужчина сказал, что из-за того, что многие известные ведущие ушли в политику, теперь у него практически осталось меньше конкурентов, а уходить со сцены он пока что не собирается.

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"На самом деле, мне только на руку то, что многие люди из моего окружения пошли в политику, ведь у меня стало меньше хороших конкурентов (смеется). Сам же в политику сейчас точно не хотел бы", - ответил Остапчук.

 
 
 
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A post shared by Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

Напомним, что многие отечественные шоумены и комики решили реализовать свои политические амбиции. Так, известна история, когда руководитель студии "Квартал-95" Владимир Зеленский стал президентом Украины; телеведущий Сергей Притула стал заместителем главы партии "Голос", но недавно вышел из политсовета; экс-ведущий Александр Скичко стал предстедателем Черкасской ОГА, а украинский спортсмен и актер Василий Вирастюк может быть выдвинут от партии "Слуга народа" в народные депутаты Украины на 87 округе в Ивано-Франковской области.

Ранее Владимир Остапчук рассекретил свои способы восстановления после тяжелого рабочего дня.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Политика, Владимир Остапчук.
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