Вирастюк признался, кто уговорил его идти в политику

Украинский спортсмен и артист Василий Вирастюк, которого выдвинули кандидатом в нардепы от 87 округе в Ивано-Франковской области, рассказал о том, что пойти в политику ему предложил президент Владимир Зеленский.

Об этом он написал у себя в Instagram.

"Я не продался, но не слег под кого-то! Я получил персональное предложение и просьбу помощи лично от президента Украины Владимира Зеленского, с которым у меня долгое время дружеские отношения и которому я лично доверяю", - написал Вирастюк.

При этом Вирастюк подчеркнул, что понимает, что политика это "грязная и нечестная отрасль".

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Довыборы в Раду должны пройти 28 марта этого года. Причиной стало то, что нардеп от "Слуги народа" Зиновий Андреевич сложил полномочия из-за назначения на пост мэра города Надворная Ивано-Франковской области.

Конкуренцию Вирастюку составят волонтер Маруся Звиробий ("Европейская солидарность"), бывший директор курорта Буковель Александр Шевченко ("За будущее") и заместитель главы партии "Свобода" Руслан Кошулинский.

Ранее "Телеграф" писал о том, как украинская общественность восприняла выдвижение Вирастюка в народные депутаты.