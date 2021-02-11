Тина Кароль и Потап еще в резерве? Украинцы обсуждают поход Вирастюка в депутаты от "Слуги народа"

После того, как в СМИ появилась информация, что артиста и спортсмена Василия Вирастюка партия "Слуга народа" выдвигает в народные депутаты, украинцы активно обсуждают и предполагают, кто еще из артистов пойдет в политику.

Известные политики и журналисты критикуют такое решение партии и отмечают , что в период кризиса в Украине ставку нужно делать на профессионалов.

Так, журналист программы "Схемы: коррупция в деталях", Радио Свобода Михаил Ткач отмечает, что до конца каденции у президента Владимира Зеленского останутся в кадровом резерве Тина Кароль и Потап: "Не знаю как вы, а я ждал эту новость. До конца каденции у президента Зеленского остается небольшой кадровый резерв: Тина Кароль и Потап. Конечно после того как Вирастюка назначат председателем ОГА. Уже очевидно, что на второй срок может не хватить технократов."

Под публикацией пользователи шутят и отмечают, что среди звезд украинского шоу-бизнеса еще есть Ирина Билык, Наталья Могилевская и Оля Полякова, а Евгений Кошевой может стать заместителем Виталия Кличко в КГГА:

Дипломат и экс-министр инфраструктуры Владимир Омельян в своем посте в Фейсбуке напоминает президенту, что в Украине критически низкое доверие к правительству и парламенту, а государство превращается в один сплошную кризис: "Необходимо отказаться от непотизма и сделать ставку на специалистов!".

Игорь Илляшенко публикует шутливый пост в Фейсбуке, где сравнивает Вирастюка с медведем:

Директор Marcus Film Виталий Хало оценивает шансы Василия Вирастюка победить на довыборах в Верховную Раду на 87 округе в Ивано-Франковской области:

Анатолий Бурбеза задается вопросом, зачем вообще Вирастюк баллотируется в народные депутаты:

Пользователи пишут, что не понимаю правительство Украины и вспоминают еще одного известного спортсмена Жана Беленюка, который является народным депутатом от партии "Слуга народа":

Стоит отметить, что довыборы в Верховную Раду пройдут 28 марта 2021 года, так как народный депутат от "Слуги народа" Зиновий Андреевич сложил с себя депутатские полномочия. Кроме того, на 87 округе в Ивано-Франковской области будут баллотироваться волонтер Маруся Звиробий ("Европейская солидарность"), бывший директор курорта Буковель Александр Шевченко ("За будущее") и кандидат от "Свободы" Руслан Кошулинский.