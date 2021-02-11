"Знатная компания собирается": "Слуга народа" выдвинет Василия Вирастюка кандидатом в нардепы

Партия "Слуга народа" планирует выдвинуть кандидатом в народные депутаты на 87 округе в Ивано-Франковской области спортсмена Василия Вирастюка.

Об этом сообщает журналистка и шеф-редактор интернет-издания "Левый берег" Соня Кошкина в своем Телегармм-канале.

Кандидатуру Вирастюка планируют утвердит во время съезда партии 11 февраля.

"В 87 округе (Ивано-Франковщина) от СН будет баллотироваться Василий Вирастюк. Тот самый. Знаменитый силач. Долго жил в тех местах. Ага. Завтра (11 февраля. - Авт) на съезде объявят", - написала Соня Кошкина.

Кроме того, на этом же округе будут баллотироваться волонтер Маруся Звиробий ("Европейская солидарность"), бывший директор курорта Буковель Александр Шевченко ("За будущее") и кандидат от "Свободы" Руслан Кошулинский.

"Знатная, ох, знатная компания собирается))) П.с. В 50-м округе "слугам" ловить нечего, поэтому там будет технический кандидат (глава одной из РГА)", - добавила журналистка и пообещала 11 февраля рассказать еще что-то интересное.

Стоит отметить, что Василий Вирастюк — известный украинский спортсмен, актер, заслуженный мастер спорта Украины и обладатель титула Самый сильный человек мира 2004 года.

Довыборы в Верховную Раду назначили на 28 марта 2021 года из-за того, что действующий нардеп от "Слуги народа" Зиновий Андреевич сложил полномочия народного избранника в связи с избранием его на должность городского головы города Надвирна Ивано-Франковской области.

Как сообщалось, довыборы в Верховную Раду пройдут 28 марта 2021 года, так как народный депутат от "Слуги народа" Зиновий Андреевич сложил с себя депутатские полномочия. Его решение поддержали 306 народных депутатов 17 ноября 2020 года. Нардеп Андреевич сложил мандат в связи с избранием его на пост мэра города Надворная Ивано-Франковской области.

Напомним, 2 февраля нардепа Александра Дубинского исключили из фракции "Слуга народа" после введения против него санкций США.