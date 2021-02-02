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Теперь официально: Дубинского исключили из фракции "Слуга народа" (видео)

Теперь официально: Дубинского исключили из фракции "Слуга народа" (видео)
11:41 Сегодня Телеграф

Модель поведения, с уходом на прямой конфликт с президентом Владимиром Зеленским, явно не принесла пользы нардепу Александру Дубинскому. Во вторник 2 февраля народного избранника официально исключили из фракции "Слуга народа".

Информацию об этом публично озвучил спикер парламента Дмитрий Разумков во время заседания Верховной  Рады.

"Депутатская фракция политической партии "Слуга народа" на своем заседании 1 февраля 2021 года приняла решение исключить из состава фракции народного депутата Украины Александра Дубинского. Согласно статье 60 закона о регламенте Верховной Рады, сообщаю об исключении из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде народного депутата Украины Дубинского Александра Анатольевича", - заявил политик.

Ранее, в понедельник 1 февраля, заседание фракции "Слуга народа" завершилось  изгнанием попавшего под американские санкции нардепа Александра Дубинского. Сам он назвал происшедшее фарсом, подчеркнув, что "пройдены все красные линии". 

"Безусловно, вопрос Дубинского, показал, что Владимир Зеленский сегодня не является главным бенефициаром своей политсилы. В первую очередь, это касается фракции "Слуга народа". Если с начала работы парламента можно было говорит о 100% влиянии президента и его Офиса, то сейчас ситуация выглядит непросто", - прокомментировал "Телеграфу" ситуацию директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала.

Напомним, вопрос об исключении Дубинского из фракции был поднят после введения против него санкций США

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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Все по теме:

Верховная Рада, Слуга народа, Александр Дубинский, Дмирий Разумков.
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