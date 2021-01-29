Зеленский поставил точку в вопросе назначения Скичко главой Черкасской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Александра Скичко на должность главы Черкасской областной государственной администрации. Глава государства уже встретился с новым главой ОГА и вручил ему служебное удостоверение.

Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.

"Желаю вам успеха в должности" - сказал Владимир Зеленский, добавив, что теперь улучшение благосостояния жителей Черкащины находится в его руках.

Стоит отметить, что кандидатура Александра Скичко на должность председателя Черкасской областной государственной администрации была предложена еще 20 января.

Эта новость вызвала бурное обсуждение в сети. Украинцы предположили, что причиной стремительного карьерного взлета является женитьба Скичко на Елизавете Юрушевой, владелице Fairmont Grand Hotel Kyiv и дочери крупного предпринимателя Леонида Юрушева.

Журналист Михаил Ткач в свою очередь предположил, что подобное решение президент Украины Владимир Зеленский принял из-за найденного родства с Юрушевым.

Напомним, что новоиспеченный глава Черкасской ОГА, в прошлом - известный шоумен и телеведущий, родился в Черкассах. В 2017 году был одним из ведущих музыкального конкурса Евровидение. С 2019 года - народный депутат Украины.