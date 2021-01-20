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Главное – правильно жениться: возможное назначение Скичко главой Черкасской ОГА вызвало ажиотаж в сети

Главное – правильно жениться: возможное назначение Скичко главой Черкасской ОГА вызвало ажиотаж в сети
Обновлено 17:26 Сегодня Телеграф

Возможное назначение народного депутата фракции "Слуга народа" Александра Скичко на должность председателя Черкасской областной государственной администрации вызвало бурное обсуждение, в ходе которого вероятной причиной такого стремительного карьерного взлета назвали удачную женитьбу Скичко на Елизавете Юрушевой.

Этим мнением украинцы поделились в соцсетях.

"Скичко стал председателем Черкасской ОГА, потому что хорошо пристроил своего роскошника. Стал зятем бизнес-партнера Юры Енакиевского – Юрушева (Леонида, отца супруги Скичко, - Авт.) Мужчины, планируйте на перспективу)" – написала в Facebook журналистка Marina Daniluk-Yarmolaeva.

Скичко

Скичко

В свою очередь, сотрудник проекта "Экспертний Корпус" Роман Кулик отметил, что для такого назнчения необходимы спецнавыки. а не просто "вовремя вскочить в партию популиста Зеленского".

"И дождаться момента, когда кадров у президента не останется вообще", - не без сарказма отметил он.

Скичко

Также в сети отметили, что "Ирина Геращенко при Порошенко так не смогла".

"А Скичко - бац! - и смог стать главой Черкасской ОГА. А все почему? Жениться надо правильно", - указала на интересный факт пресс-секретарь Юрия Луценко Лариса Сарган.

Скичко

Напомним, что Скичко является зятем днепропетровского  миллиардера Леонида Юрушева, которого связывают с криминальным авторитетом, экс-нардепом Юрием Иванющенко по прозвищу "Юра Енакиевский".

Как сообщал "Телеграф", если кандидатуру Скичко утвердят, то он заменит на этом посту Сергея Сергейчука, который занимал должность председателя Черкасской ОГА с августа 2020 года.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Александр Скичко, Черкасская ОГА, назначения.
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