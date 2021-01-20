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Зеленскому жалко друзей: в сети метко пошутили о назначении Скичко главой Черкасской ОГА

Зеленскому жалко друзей: в сети метко пошутили о назначении Скичко главой Черкасской ОГА
20:28 Сегодня Телеграф

Журналист Михаил Ткач предположил, как именно могли выбирать нардепа Александра Скичко как кандидата на должность главы Черкасской области.

Своим предположением на этот счет он поделился на своей Facebook-странице.

Так, он не исключает, что помимо Скичко на эту должность рассматривались и другие кандидаты – бывший премьер-министр Арсений Яценюк, ведущий Анатолий Анатолич, певица Лолита и даже "кто-то из "Лиги смеха".

По сюжету Ткача, среди "плюсов" Скичко, по мнению журналиста, президент Украины Владимир Зеленский нашел родство с Юрушевым, и то, что тот "бреется каждый день". Его место нардепа уже договорились отдать товарищу Юрушева, а Скичко напророчили должность министра в будущем.

Скичко

Скичко

Скичко

В сети тут же стали комментировать юмористический прогноз журналиста.

Скичко

Как сообщал Телеграф, ранее возможное назначение Скичко главой Черкасской ОГА вызвало ажиотаж в сети. Ему тут же припомнили удачную женитьбу на Елизавете Юрушевой, дочке днепропетровского миллиардера Леонида Юрушева, которого связывают с криминальным авторитетом, экс-нардепом Юрием Иванющенко по прозвищу "Юра Енакиевский".

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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Все по теме:

Должности, Александр Скичко, Черкасская ОГА, назначения.
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