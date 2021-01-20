Зеленскому жалко друзей: в сети метко пошутили о назначении Скичко главой Черкасской ОГА

Журналист Михаил Ткач предположил, как именно могли выбирать нардепа Александра Скичко как кандидата на должность главы Черкасской области.

Своим предположением на этот счет он поделился на своей Facebook-странице.

Так, он не исключает, что помимо Скичко на эту должность рассматривались и другие кандидаты – бывший премьер-министр Арсений Яценюк, ведущий Анатолий Анатолич, певица Лолита и даже "кто-то из "Лиги смеха".

По сюжету Ткача, среди "плюсов" Скичко, по мнению журналиста, президент Украины Владимир Зеленский нашел родство с Юрушевым, и то, что тот "бреется каждый день". Его место нардепа уже договорились отдать товарищу Юрушева, а Скичко напророчили должность министра в будущем.

В сети тут же стали комментировать юмористический прогноз журналиста.

Как сообщал Телеграф, ранее возможное назначение Скичко главой Черкасской ОГА вызвало ажиотаж в сети. Ему тут же припомнили удачную женитьбу на Елизавете Юрушевой, дочке днепропетровского миллиардера Леонида Юрушева, которого связывают с криминальным авторитетом, экс-нардепом Юрием Иванющенко по прозвищу "Юра Енакиевский".