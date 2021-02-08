Притула ушел из руководства партии "Голос": источник раскрыл детали

Шоумен Сергей Притула больше не является членом политсовета и заместителем главы парламентской партии "Голос".
Об этом сообщил источник "Телеграфа" во фракции партии в Верховной Раде.
Незаметно для СМИ 29 января 2020 года прошел съезд партии "Голос". В результате которого партия полностью обновила состав политсовета и приняла ряд технических решений. Кроме прочего, по результатам съезда, Сергей Притула больше не является заместителем главы партии "Голос" и членом политсовета политической силы.
Напомним, что экс-кандидат в мэры Киева Сергей Притула недавно вернулся на телевиденье. Новый канал анонсировал выход 9 марта на телеэкраны нового развлекательного шоу "Где логика", которое будет вести шоумен. Телеканал обвинили в договоренностях с россиянами.
Ранее, в июне 2020 года из партии "Голос" был исключен ее основатель певец Святослав Вакарчук. После этого главой политсилы избрали Киру Рудик, которая также является первым заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации. На этом перестановки в руководстве политсилы не закончились. И в декабре минувшего года Сергей Рахманин ушел с поста главы фракции "Голос", а его место занял Ярослав Железняк.