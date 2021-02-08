Притула ушел из руководства партии "Голос": источник раскрыл детали

Шоумен Сергей Притула больше не является членом политсовета и заместителем главы парламентской партии "Голос".

Об этом сообщил источник "Телеграфа" во фракции партии в Верховной Раде.

Незаметно для СМИ 29 января 2020 года прошел съезд партии "Голос". В результате которого партия полностью обновила состав политсовета и приняла ряд технических решений. Кроме прочего, по результатам съезда, Сергей Притула больше не является заместителем главы партии "Голос" и членом политсовета политической силы.

Напомним, что экс-кандидат в мэры Киева Сергей Притула недавно вернулся на телевиденье. Новый канал анонсировал выход 9 марта на телеэкраны нового развлекательного шоу "Где логика", которое будет вести шоумен. Телеканал обвинили в договоренностях с россиянами.