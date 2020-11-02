Притула проговорился об «интересных предложениях» от Ермака и Зеленского

Глава Офиса Президента Андрей Ермак предлагал Сергею Притуле присоединиться к команде президента Владимира Зеленского.

Такое признание Притула сделал в интервью изданию "Украинская Правда".

Журналист напомнил экс-кандидату в мэры Киева, что тот несколько раз встречался с Андреем Ермаком и Владимиром Зеленским.

"Ермак сделал несколько интересных предложений, которые могли бы каким-то образом совместить меня с Зе! Командой", - прокомментировал Притула.

"Нет. Сначала вообще речь не шла ни о каких выдвижения. Первые разговоры начались где-то в феврале еще. Это были определенные кадровые предложения, на которые я не принял. Но поскольку меня звали на встречу, как в случае с руководителем Офиса президента, так и в случае с президентом, я не могу себе позволить такой роскоши как выплеснуть наружу те предложения, которые делали", - уточнил он.

На вопрос от журналиста, делал ли ему отдельные предложения сам президент, Притула отметил, что Зеленский обращался к нему с инициативой, которая не была связана с должностями, но продолжала риторику главы ОП.