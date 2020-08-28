Притула: Это очень смешно, когда президент говорит "Восстань из пепла, Кривбасс"

Украинский шоумен, а также общественный деятель Сергей Притула в интервью на Youtube-канале SportArenaTV раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за "пафосное" возрождение ФК Кривбасс.

"Президент смотрит на внешний фронт. Не все так хорошо. Уже не так рады его видеть Макрон, Меркель и Трамп. Ну, ок. Займусь внутренней политикой. Да нет, здесь его корабельные сосны подставят, потом какой-то придурок пенсионерке говорит, чтобы она продала собаку и заплатила за коммуналку. Здесь зашквар, здесь - также. И он думает, как же трудно все это! И понимает, что надо сделать что-то полезное. Говорит: "Юзик, езжай в Кривой Рог и развивай Кривбасс!". Юзик говорит: "Ну да, без нас же не догадались".

Если появится нормальная команда там, для чемпионата и еврокубков - почему бы нет? Но реально, это очень смешно, когда президент говорит: "Восстань из пепла, Кривбасс!". Если это сработает, то я буду напрашиваться в Офис президента и топить за возрождение Темпа из Шепетовки. Легендарная была команда в 90-х. Считаю, что ее тоже надо возродить", - рассказал Притула.

Ранее Владимир Зеленский поучаствовал в первом матче Кривбасса в новом сезоне.