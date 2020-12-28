Рахманина сменили на должности главы фракции "Голос" в Раде: кто занял его место

Политическая фракция "Голос" на заседании в понедельник сменила руководителя.

Как передает пресс-служба партии, Сергея Рахманина на этом посту сменит Ярослав Железняк.

"Фракция партии "Голос" в Верховной Раде на своем заседании 28 декабря приняла решение о ротации в должности председателя фракции, удовлетворив заявление Сергея Рахманина. Новым председателем фракции избран Ярослав Железняк", - говорится в сообщении.

"Новый год начинаю с новых вызовов. Только что коллеги из "Голоса" выбрали меня новым председателем нашей фракции, а Романа Костенко заместителем", - написал Железняк в Телеграм.

Железняк - украинский экономист, являлся советником бывшего премьера Владимира Гройсмана. Родился 20 октября 1989 года в Мариуполе.

Преподает в Киевской школе экономики. На выборы в Раду шел под номером 4 в списке партии "Голос".

Как сообщалось ранее, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал, есть ли у него конфликт с Владимиром Зеленским, а также рассказал когда с ним в последний раз общался.