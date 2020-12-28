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Рахманина сменили на должности главы фракции "Голос" в Раде: кто занял его место

Рахманина сменили на должности главы фракции "Голос" в Раде: кто занял его место
Обновлено 21:48 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Политическая фракция "Голос" на заседании в понедельник сменила руководителя. 

Как передает пресс-служба партии, Сергея Рахманина на этом посту сменит Ярослав Железняк. 

"Фракция партии "Голос" в Верховной Раде на своем заседании 28 декабря приняла решение о ротации в должности председателя фракции, удовлетворив заявление Сергея Рахманина. Новым председателем фракции избран Ярослав Железняк", - говорится в сообщении. 

"Новый год начинаю с новых вызовов. Только что коллеги из "Голоса" выбрали меня новым председателем нашей фракции, а Романа Костенко заместителем", - написал Железняк в Телеграм. 

Железняк - украинский экономист, являлся советником бывшего премьера Владимира Гройсмана. Родился 20 октября 1989 года в Мариуполе. 

Преподает в Киевской школе экономики. На выборы в Раду шел под номером 4 в списке партии "Голос". 

Как сообщалось ранее, председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал, есть ли у него конфликт с Владимиром Зеленским, а также рассказал когда с ним в последний раз общался.

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Все по теме:

Верховная Рада, Голос, Сергей Рахманин, Ярослав Железняк.

Автор:

Телеграф
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